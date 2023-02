Los recuerdos de Johán por López ,con los Twins

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP/WIRE).- “Abner Doubleday, uno de los más famosos personajes del beisbol, porque no lo inventó”… J.V.

-o-o-o**

De las oficinas del “Oracle Park”, se San Francisco, se escapó ayer la información, de que los Gigantes tratarán de ser los primeros en buscar la firma de Shohei Ohtani… **El cátcher maracayero, Diego Cartaya, de 22 años, uno de los mejores bateadores en las sucursales de los Dodgers, parece destinado a ser bateador designado. Ese equipo tiene el proyecto de continuar con Will Smith, de 27 años, como receptor en los años porvenir… **En Nueva York esperan una temporada de Grandes Ligas 2023 muy buena, porque Yankees y Mets ya son favoritos para ganar hasta octubre… **El manager de los Medias Rojas, Alex Cora, no garantiza que su nuevo relevista, Jake Faría, californiano, de La Palma, estará en el róster inaugural. Pero se muestra muy optimista por lo útil que puede ser ese joven, de 29 años, en el bullpén… -o-o“Con dinero es imposible adquirir la felicidad... y las tarjetas de crédito tampoco han logrado gran cosa en este sentido”... Joseph McKadew.

-o-o

El cabimero, Pablo López, ha despertado mucho interés en Minnesota, a donde llegó a cambio de Luis Arráez (Marlins), también venezolano, pero infielder y nativo de San Felipe. López ha dicho en Minneápolis-St.Paul, que cuando niño fue fanático, Johán Santana y que espera su cambio se haga tan famoso, como fue el de él… ** El propietario de los Angelinos, Arturo Moreno, no responde nada definitivo cuando le preguntan si firmará a Shohei Ohtani al terminar la temporada 2023. Al coleóptero de esta coluna le respondió: “Tenemos toda una temporada de Grandes Ligas por delante. Mi equipo puede ser campeón y también puede no serlo, podemos firmar a Ohtani y podría ser que no lo firmáramos”… **Los Diamondbacks, que están bien cargados de valiosos prospectos, tienen uno más que sólo en un año, 2022, jugó en la Liga de Novatos, no pasó por Clase A, sino que fue directo a Doble A y terminó en Triple A. Es el outfielder, bateador zurdo, Corbin Carroll, de 21 años. Sumó en las tres categorías, promedio de 307, 24 jonrones y 62 carreras impulsadas. Lo han invitado a los entrenamientos de Salt River Fields, y, lógicamente, esperan que se quede con el equipo grande, como leftfielder...

-o-o-o

“Nadie puede ayudar cuando estás ahí, bate en mano... Es imposible que hagan el swing que uno tiene que hacer”... Andreuw Jones.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

