Los comentarios políticos de Braulio Maldonado

Pocos documentos históricos cuentan, con tanta crudeza, con tanta franqueza, la vida política de nuestro estado libre y soberano, como el libro Baja California. Comentarios políticos (1960) de Braulio Maldonado Sández, quien fuera el primer gobernador del mismo de 1953 a 1959. Este libro no es un informe de actividades oficiales ni una memoria de sus obras públicas para dejar constancia de su paso por el poder estatal, y menos es un recuento pormenorizado de sus días como máxima autoridad de nuestra entidad. Esta obra, en cambio, es única porque se escribió al calor de su salida de la gubernatura y se publicó unos meses después de que don Braulio terminara sus funciones como la máxima autoridad política en Baja California. Su propósito, por lo mismo, es ser un ajuste de cuentas con su sucesor en el cargo, con sus enemigos políticos, con sus adversarios partidistas. De ahí que más que una remembranza idílica sea un texto hecho para la provocación, el debate, el escándalo. Maldonado quiere ofrecer su versión de los acontecimientos que vivió, decir lo que sucedió según él, sin medias tintas, sin tapujos, manchando las reputaciones ajenas de la misma manera que había sido manchada su propia reputación.

Para decirlo con otras palabras, Baja California. Comentarios políticos es una obra que se asemeja al autor de la misma: es un objeto provocador, radical, sin pelos en la lengua, que grita sus verdades a los cuatro vientos y agita el morbo del público con revelaciones sobre políticos, empresarios y periodistas de su tiempo, donde el propio ex gobernador se presenta, ante sus lectores, como víctima de conspiraciones y complots en su contra, por lo que esta obra es más un relato lleno de casos de impunidad y corrupción de los ciudadanos y no de las autoridades. El estilo mismo en que está escrita la hace una obra picaresca, plena de oralidad, de cuentacuentos. De ahí que se lea con tanta facilidad: porque oímos en sus giros idiomáticos la voz de un hombre que no se deja, el fraseo de un político que presenta sus argumentos, sus ideas, sus querencias, sí, pero también sus frustraciones, sus enconos, sus heridas. Es, si queremos catalogarla de algún modo, una confesión de parte donde el declarante jura y perjura que él es inocente, que él sólo es un chivo expiatorio.

Para Braulio, todos los escándalos ocurridos en su gobierno fueron causados por maniobras políticas e intrigas de sus adversarios: los empresarios del vicio, los periodistas vendidos a las mafias y los políticos que deseaban sacarlo del poder en cualquier pretexto. Maldonado al habla: “Efectivamente, y debido a mis antecedentes revolucionarios, se descargó sobre mí toda la furia e inquina de la burocracia oficial y de los intereses creados, tanto locales como de carácter nacional. Debo de repetir una y mil veces, y así lo he justificado por todos los conductos habidos y por haber, que yo jamás hice mal uso de mis funciones como gobernador de aquella entidad, no recuerdo haber cometido injusticia alguna ni actos fuera de la ley, sin embargo, la prensa reaccionaria y todos los vehículos de publicidad al servicio de los enemigos de México y de los miopes que tienen ojos y no ven, se encargaron de hacerme aparecer como ladrón, desordenado, anárquico, comunista y criminal.”

Esta manera tan personal de contar lo que hizo y cómo lo hizo cuando fue gobernador de Baja California es lo que Baja California. Comentarios políticos siga siendo un libro imprescindible para entender la política a la bajacaliforniana: bronca, brutal, despiadada. Si queremos leer informes oficiales, estadísticas o grandes obras públicas, allí están las memorias de Abelardo L. Rodríguez o de Esteban Cantú. Pero si lo que nos gusta es el chismorreo, los dimes y diretes entre autoridades y periodistas, los enfrentamientos y enemistades entre empresarios y políticos locales, las luchas de poder que se ocultaban detrás de las ceremonias cívicas y los discursos de gobierno, el libro de don Braulio es la mejor forma para acercarnos, con los ojos bien abiertos, al aquelarre que fue y es hacer política en nuestra entidad.

Por eso, igualmente, esta obra es de lectura imprescindible para ver que aquella forma de hacer las cosas desde el gobierno o la iniciativa privada sigue siendo la que hoy mismo prevalece: un combate entre técnicos y rudos a morir, una lucha sin cuartel.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.