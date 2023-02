Los cinco primeros en el Hall de la fama

o-o-o-oComo todos los miércoles, hoy es día del Correo. Por favor, si me escribes, envíame nombre completo y la población o ciudad donde estás. Gracias.

Enrique Maristani, de Caracas, pregunta…: “¿Ud. cree que Guillermo Vento hubiera sido tan buen catcher en Grandes Ligas, como lo fue en Venezuela?”.

Amigo Quique…: Hubiera sido mucho mejor en las Mayores, gracias a los entrenadores, bates a su medida y a su gusto, más los terrenos de juego. Vento fue un caso como muchos en el Caribe, Tetelo Vargas en Dominicana, Peruchín Cepeda en Puerto Rico o Manuel (Cocaína) García y Lázaro Salazar en Cuba. De haber sido blancos estarían en El Hall de la Fama de Cooperstown.

Víctor. M. Rascón V, de Caborca, pregunta: “¿Qué le hubiera agradado más, estar en el Hall de Fama de Cooperstown, o que construyeran en su país un estadio de beisbol de primera calidad con su nombre?”.

Amigo Victoriano: Ninguno de esos dos importantes honores me han preocupado nunca, porque no he trabajado pensando en eso. Además, muchos otros los merecen antes que yo.

Yamilet Álvarez J, de Cartagena, pregunta: “Para un trabajo universitario, necesito los nombres de los primeros elevados al Hall de la Fama de Cooperstown en 1936. ¿Puede ayudarme?”.

Amiga Yamy: En 1936 eligieron, pero no podían elevar porque no habían construido el museo. Los elevaron en 1939 con todos los de esos cuatro años. Los de 1936, Babe Ruth, Honus Wagner, Ty Cobb, Walter Jonson y Christy Mathewson.

Altivino Pizagalli, de Flushuing, Nueva York, pregunta: “¿Cierto que Albert Pujols es el único que durante 12 temporadas fue el mejor de todos los primera bases en jonrones, impulsadas, total de bases alcanzadas, batazos de extrabases y porcentaje de embasado?”.

Amigo Al: Así es, de 2001 a 2012.

Yardily M. Viloria P. de La Habana, pregunta: “¿Algún lanzdor ha abierto más de un juego de Serie Mudial por equipos diferentes?”.

Amigo Yayi: Jack (El Gato) Morris, por los Tigres en 1984; con los Twins 1991, y los Blue Jays 1992. Su record en Series Mundiales, 7-4, 3.80, en 13 juegos que abrió, y tiró cinco completos.

Guillermo Acevedo Q. de Obregón, pregunta: “¿Cuál es el nombre completo del pitcher de los Dodgers, Víctor Cruz?”.

Víctor Aaron Cruz, 27 años, nativo de Tuxpan, México, con dos temporadas en las Mayores, tiene record de 6-1, 2.75, y 56 strikeouts en 55.2 innings.

