Los carniceros de Tabasco

Para los efectos son lo mismo. Destazar y descuartizar son sinónimos y según la Real Academia Española, significa dividir o cortar en pedazos la carne de un animal para su consumo. En lo político y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Transformación, representa acabar con los pocos organismos e instituciones independientes que tiene todavía este país.

El consejero presidente del Instituto Nacional electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo en conferencia de prensa que durante su cabildeo en la Cámara de Diputados para sacar adelante la reforma electoral del presidente López Obrador la instrucción del secretario de gobernación y corcholata presidenciable, Adán Augusto López, fue la de “destazar al INE” o “descuartizarlo”.

La expresión, de ser cierta, descubre total y abiertamente las intenciones más antidemocráticas y autoritarias del gobierno de López Obrador por apoderarse del proceso electoral del 2024, cuando los mexicanos habremos de decidir al próximo Presidente de México y la composición de las cámaras de diputados y Senadores de la República.

Lo que el gobierno lopezobradorista intenta es lo más peligroso que pudiera ocurrirle al país, ya de por sì alarmado por la violencia que tantos cuerpos destazados y descuartizados ha dejado a lo largo y ancho de la geografía nacional y que se pretende cubrir a base de tarjetazos del bienestar, tarjetas moradas, becas estudiantiles, despensas, etcétera.

El INE, con todo y sus errores que sin duda requieren ser atendidos y corregidos, representa una de las instituciones más confiables en nuestra aún joven democracia. Pero el hombre encargado de la política interna, responsable de mantener la paz y tranquilidad social del país, dejó su papel conciliador para transformarse, de motu propio o tal vez por instrucciones superiores, en un carnicero.

Adán Augusto López, ese personaje que pocos en México conocían hace un par de años, dejó la impecable bata de médico que le correspondía y cambió el bisturí por el hacha, la sierra y el machete. Y, con esas cartas credenciales, quiere ser Presidente de México. Muy “augusto” no podemos sentirnos.

Y si con nuestro silencio y apatía permitimos que el carnicero y su patrón descuarticen al INE, no andemos luego como magdalenas lamentándonos de que igual destacen la Universidad Nacional Autónoma de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda aquella institución u organismo que no se pliegue a los deseos, ambiciones y caprichos presidenciales.

Porque los López van por todo y van por todo. No sólo es la intención de quitarle la pluralidad a la democracia nacional para pintarla de guinda, asfixiando al INE, sino polarizar a la UNAM, quitarla de sus primeros niveles de las universidades del mundo para convertirla en escenario de conflictos en la que se formen más porros que profesionistas.

O qué decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde tras el paso timorato y entreguista del ministro Arturo Saldivar en la presidencia, los López se quedaron mal acostumbrados y trataron de imponer a su sucesora, con la novedad que pues ahí sí hubo de Piña y la ministra del apellido de fruta se alzó triunfadora. Por eso, desde el tribunal palaciego, inició desde hace días el linchamiento contra la ministra presidente, acusándola de la supuesta protección que la justicia brinda a presuntos delincuentes. Todo, cuando aún la aludida ni siquiera ha calentado el asiento que dejó hirviendo el ministro del TicToc.

Pero si los López y sus fanáticos seguidores utilizan las tribunas oficiales e inundan las redes sociales para tratar de destazar y descuartizar al INE, la UNAM y la Corte, a los carniceros no se les quita su sed de sangre y necesitan cortar en pedazos, como lo han venido haciendo, a la prensa y medios críticos que todavía subsisten.

La embestida oficial no tiene medida y no tiene freno. Lo que sí tienen, y mucho, es dinero para comprar voluntades y lavar conciencias, como parte de un proyecto político personal que, ya lo hemos dicho, se replica a nivel de los estados y municipios donde los recursos públicos fluyen para los amigos de la 4T y se condicionan a quienes no coinciden. La mala noticia es que los carniceros se irán algún día y el periodismo, en cualquier plataforma, perdurará.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.