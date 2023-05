Los años de Doble P

Vivimos, sobre todo en México, en los años de Peso Pluma. Señal de que el discurso político y la realidad van algo divergentes. Los mexicanos muy jóvenes no están tan politizados como quisiera el presidente, el grupo entre 12 y 29 años, influyente grupo mayoritario, de algo que es más que musical. El modelo de Peso Pluma y asociados es el dominante en ese tercio de la población mexicana. El elogio por el lujo, el machismo, la desinhibición en la apariencia y conductas parecen ser su ideal del yo generacional. Son representantes laicos de la religión narco, religión en el sentido de compartir creencias y acciones de manera exclusiva. Tiempos inciertos, no sabemos si son de cambio o de confusión. La inclusión generalmente es más simbólica que real por lo que no solamente no es justicia sino alejamiento de ella. Botarga de justicia con tolerancia y elogio de la diferencia y singularidad. La diferenciación de los grandes bloques no es tan económica como ideológica, finalmente, todos capitalistas, cada uno defendiendo cómo debe manejarse la cuestión de género y tolerancia en su propia cultura. El corrido tumbado es muy occidental y no figurará en el mundo chino o ruso, es un reflejo de lo que estos pueblos piensan sobre lo que está sucediendo en el llamado mundo occidental, insisten en la idea de decadencia. Lo que es tótem y lo tabú está siendo transformado, desfigurando entre nosotros, es impolíticamente correcto señalarlo. Hay cierta paradoja en donde actualmente muchos movimientos inclusivos y tolerantes son utilizados por la izquierda ofertando solamente ajustes legales, mientras la derecha se resiste a la forzada inclusión de todo. Frecuentemente muchos de izquierda escuchamos sorprendidos a la derecha señalando cuestiones sensatas. Los chinos y rusos, como los musulmanes y otras culturas, mantendrán un enorme distanciamiento cultural con lo llamado occidental. La normalización de la estética narco en México nos hace nocivos para medio mundo, somos censurados y vistos como la gran mafia contemporánea. Quedaremos excluidos dentro de los excluidos. Saber que en algunas fiestas infantiles prefieren a Peso Pluma que a Cepillín me resulta ominoso. No dudo PP será mencionado en alguna próxima mañanera, sobre todo si sigue en ascenso este joven de 23 años. El conocimiento de las letras y el corearlas resulta también ilustrativo, hay que ver los videos. La gorra de lado y las joyas, la copa, la coca y la marihuana, armas, las mujeres vestidas para placer de sus hombres y el encanto por transgredir pueden ser una fuerza que hará ver anacrónica la campaña contra las drogas y la apuesta de que la solución solamente está en oferta de oportunidades. La transgresión y la corrupción son también problemas culturales mexicanos.