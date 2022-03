Por el derecho a la libertad de expresión.

Además de los enormes peligros que enfrentamos día con día los mexicanos, producidos por los enfrentamientos entre los sicarios del crimen organizado, que buscan extenderse en territorio controlado y en el mercado de las drogas ilícitas, ahora debemos tener precaución extrema con los servicios de los Uber. Lo que surgió como una alternativa contra las malas prácticas de los taxistas tradicionales, ofreciendo servicios de bajo costo y de suma confianza, se está convirtiendo en un verdadero peligro para los usuarios. Los asaltos, los abusos en los cobros de tarifas excesivas, los malos tratos y la desaparición de mujeres jóvenes, que posteriormente aparecen asesinadas, se están convirtiendo en cosa común en nuestras ciudades.

En sus inicios este servicio privado de transporte se distinguía por la cortesía de los choferes, que tratando de hacerse presentes en la ciudadanía, actuaban con amabilidad, eran discretos, te daban la alternativa de escuchar la música que quisieras y te ofrecían una botella de agua si la deseabas. Ahora, cualquier persona que se atreva a utilizar este servicio, deberá estar atento a la conducta de los choferes Uber, por la frecuencia con que se cometen crímenes en ellos.

Las mujeres son quienes deberían asegurarse, antes de subirse a uno, de que le tomaron una fotografía al chofer, de que fotografiaron las placas del automóvil y de que se las enviaron a sus familiares y amigos, haciéndolo del conocimiento de chofer, como medida de precaución y seguridad. Vivimos en un país en el cual no podemos sentirnos seguros de nada. No podemos confiar en la justicia pues la impunidad es lo que predomina; los organismos policíacos son ineficientes y de muy poca confianza, y los jueces han estado mostrando no solo ineficacia e ineficiencia, sino un valemadrismo y corrupción.

Ya se han hecho denuncias de delitos cometidos en los Uber y de mujeres que fueron raptadas, violadas y asesinadas, y los perpetradores siguen libres y campantes. Debería de existir una forma de controlar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, de manera que, cuando alguien contrate, se establezca una conexión que registre el inicio y el fin de la ruta seguida. De la misma manera, los choferes de los Uber deben ser personas de solvencia moral y sin antecedentes penales, así como tener un registro oficial como conductor de Uber.

Duele infinítamente, conocer los casos de señoritas que se comunican con sus padres, al momento de abordar el servicio, para después decirles que se han desviado de la ruta y que las puertas tienen seguro y no se pueden abrir desde adentro de la unidad. Después de esto pasan días sin saber de sus hijas hasta que las encuentra sin vida, tiradas en algún basurero cualquiera. Esto no debe seguir sucediendo, las autoridades correspondientes deben poner un alto a estos crímenes, estableciendo protocolos a este tipo de servicio público, poniendo como principal medida, la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, poco podemos esperar de las autoridades. La frecuencia con que suceden los asesinatos no los tiene preocupados, entre más tiempo pasa, más se le acumulan los cuerpos en la morgue, sin ser reconocidos ni, por consiguiente, reclamados. La coraza que han creado para no sensibilizar su corazón, también les ha servido para blindarlo. No ven, no oyen, no sienten, solo disfrutan su chabacanería. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC