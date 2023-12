Los Resultados de PISA para nuestros jóvenes son muy desalentadores

Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México participa en el Programa para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). Esta evaluación se aplica cada tres años en alrededor de 70 países y se aplica a jóvenes de 15 años para medir sus conocimientos y habilidades en tres áreas: Lectura y comprensión; matemática; y ciencias. PISA es relevante por las siguientes razones:

Comparación global. Esto permite comparar los sistemas educativos entre países y abordando como se encuentran los estudiantes en cada materia, ofrece un diagnóstico de que tan bien estamos preparando a los jóvenes para los retos futuros.

Implicaciones de Política. Generalmente, si a un gobierno le preocupa la educación de su población, los resultados de PISA influyen en las políticas y prácticas. Los hacedores de política utilizan los datos para identificar fortalezas y debilidades e implementar cambios que lleven a la mejora.

Evaluación de Habilidades. PISA va más allá de medir sólo el conocimiento académico y analiza la capacidad de los estudiantes para hacer aplicaciones de sus conocimientos y habilidades en problemas del mundo real.

Enfoque en la Solución de Problemas. La evaluación de la OCDE no sólo se enfoca en medir los conocimientos adquiridos a través de la memorización, sino que pone especial atención y enfatiza la importancia del pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento.

Preparación para el Futuro. PISA evalúa que tan bien preparados están los estudiantes para el futuro. A medida que las sociedades evolucionan, existe un creciente énfasis en habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, y la adaptación y PISA trata de medir que tan bien están los sistemas educativos de los distintos países para abordar estos temas.

¿Cómo salió México en esta última evaluación? El país mejor evaluado fue Singapur con un puntaje de 575 en matemáticas, 543 en lectura y 561 en ciencias; el promedio para todos los países fue de 475, 478 y 480 respectivamente; y para México 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) México obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país mejor evaluado de la OCDE. Sin embargo, México sólo está 6 puntos por encima de Colombia el país peor evaluado.

México es el tercer país peor evaluado en matemáticas y comprensión de lectura, sólo por encima de Costa Rica y Colombia; y el país con el peor puntaje en ciencia de los 36 miembros de la OCDE. Los resultados hay caído sistemáticamente en las últimas cuatro evaluaciones. De 2003 a 2006 aumentó la puntuación, de 2006 a 2009 también para alcanzar 420 puntos en promedio a partir de ahí comenzó el descenso en 2012, 2015, 2018 y la caída más fuerte fue de 2018 a 2022 donde México pasó de 416 puntos en promedio a 407.

Dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple, la proporción de estudiantes mexicanos que no alcanza un nivel básico de habilidad matemática aumentó 11 por ciento. Las deficiencias son más notorias en las niñas, mientras que el 62 por ciento de los estudiantes barones no alcanzan el nivel básico, para las mujeres, este porcentaje se eleva a 69 por ciento.

Si bien la caída en los resultados fue generalizada para la mayoría de los países debido a la pandemia, en México el retroceso fue mayor, y todo esto antes de la introducción de los nuevos libros de texto en donde el nuevo currículo implementado por la Secretaría de Educación Pública no prioriza el aprendizaje matemático, sino que lo reduce. Esto nos dice que la tendencia a la baja se mantendrá y se ira agudizando así que no sería descabellado que se planteé evitar participar en esta evaluación de la OCDE que nos hará ver cada vez peor.

De mantenerse la política educativa sin cambio, seguiremos recibiendo en las universidades alumnos con menores niveles de puntuación, que evitan las ingenierías por las deficiencias en matemáticas y que llegan muchos de ellos, sin la habilidad de hacer lectura de comprensión y ningún interés por las actividades científicas y tecnológicas. Quizás se amplía la cobertura de educación media superior y superior en México, pero con un costo de oportunidad brutal, sacrificando la calidad educativa: Más licenciados que saben menos. Un país que no invierte en sus niñas, niños y jóvenes, no merece futuro.