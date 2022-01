Los Padres tienen un short mejor que Tatis

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Quien vive de ilusiones, muere de desengaños”… Anónimo.

Es mejor que todos.- Uno de los más notables atletas en el actual mundo del beisbol, es el shortstop de 20 años, Christopher Joseph Abrams, a quien le agrada lo llamen C.J. Ya juega en Doble A, y los scouts lo han calificado como el mejor bateador, el corredor más rápido y el mejor atleta de la organización de San Diego. Por eso los Padres, quienes le dieron cinco millones 200 mil dólares de bono, han decidido salir de Fernando Tatis eventualmente, aún cuando le han dicho que convertirán a C.J. en segunda base. Tatis está firmado hasta 2034, y por cada temporada cobrará 36 millones 714 mil 286 dólares. Un bozal de arepas.- ¡Horrible! Se ha confirmado, que en Major League Baseball no hay libertad de expresión.

Les informé hace años, cómo me negué a trabajar en la oficina del comisionado, en ESPN y en FOX, porque conozco cómo compañeros periodistas y narradores son obligados a escribir y a hablar solo lo que le parece bien al comisionado. Ahora, después de 12 años en MLB Network, uno de los más brillantes y respetados informadores del beisbol, Ken Rosenthal, fue echado de su trabajo, debido a un comentario que no le gustó a Rob Manfred. ¡En el país líder de la libertad de expresión!. ¡¡Qué asco!!...

La información en inglés dice…: “Ken Rosenthal has been fired from MLB Network, due to previous criticism of Rob Manfred”.

Cómpralo por lo que en realidad vale y véndelo por lo que él cree valer.- El boricua, Carlos Correa, y sus agentes, WME Baseball, han insistido en que el shortstop, de 27 años de edad, vale 400 millones de dólares por 10 temporadas. Pero ninguno de los 30 equipo ha creído eso.

Con ayuda de esta inactividad de las Grandes Ligas, debido al lockout, sigue Carlos de agente libre.

Igual que él, hay alrededor de un centenar de agentes libres, en espera de contrato. Estos son algunos…: Freddie Freeman, Kris Bryant, Trevor Story, Nick Castellanos, Kyle Schwarber, Carlos Rodón, Seiya Suzyki, Anthony Rizzo, Jorge Soler, Kenley Jansen, Michael Conforto, Clayton Kershaw, Yusei Kikuchi, Zack Greinke, Eddie Rosario, Jónathan Villar, Ryan Tepera, Nelson Cruz, Danny Duffy.



