Los 30 candidatos al premio anual Roberto Clemente

-o-o-o-o-

** A última hora ayer, cuando enviaba esta columna, los médicos de los Cerveceros, trataban de lograr un tratamiento para evitar la operación de la rodilla derecha fracturada de Christian Yelich. La lesión del joven outfielder mutila este interesante final de la temporada. Una intervención quirúrgica de Yelich, candidato a ganar su segundo título de Más Valioso, lo mantendría fuera del beisbol hasta los entrenamientos 2020… ** Y se lesionó él mismo. Bateador zurdo, conectó una slider de foul y la pelota fue directa y violenta contra la rodilla… ** Cody Bellinger (Dodgers), quien igual que Yelich, ha tenido una temporada de Más Valioso, dijo, acerca de la lesión…: “Me ha impactado hasta lamentarlo, es terrible. Él y yo Hemos jugado muy bien durante el año. Espero pueda rehabilitarse lo antes posible. Me siento mal por su situación”.

-o-o-o-o-

“Steve Carlton podía ganar 20 juegos, lanzando contra un backstop”… Tim McCarver, quien fuera el catcher particular de Carlton.

** Giancarlo Stanton juega este fin de semana en la Liga Instruccional, último paso para reaparecer con los Yankees después de su lesión… ** Esta noche, a las ocho, comenzará en el estadio de los Rojos de Cincinnati, el “Great American Ball Park”, la exhibición de la película “Field of Dreams”, que se prolonga por 1.47 horas. La entrada es gratis para todas las localidades…

** Los 30 candidatos, uno por cada equipo, para ganar el Premio Roberto Clemente 2019, fueron dados a conocer ayer. Reconocimiento a las labores filantrópicas de los bigleaguers, que se entrega durante la Serie Mundial. Aquí los 30: Diamondbacks, Eduardo Escobar; Bravos, Charlie Culberson; Orioles, Chris Davis; Medias Rojas, Brock Holt; Cachorros, Jon Lester; Medias Blancas, Tim Anderson; Rojos, Michael Lorenzen; Indios, Carlos Carrasco; Rockies, Ian Desmond; Tigers, Miguel Cabrera; Astros, Alex Bregman; Royals, Alex Gordon; Angelinos, Andrew Heaney; Dodgers, Kenley Jansen; Marlins, Martín Prado; Cerveceros, Chase Anderson; Twins, Kyle Gibson; Mets, Steven Matz; Yankees, CC Sabathia; Atléticos, Liam Hendriks; Phillies, Rhys Hoskins; Piratas, Trevor Williams; Padres, Hunter Renfroe; Gigantes, Pablo Sandoval; Marineros, Dee Gordon; Cardenales, Adam Wainwright; Rays, Kevin Kiermaier; Rangers, Elvis Andrus; Blue Jays, Randal Grichuk; Nationals, Anthony Rendon.

-o-o-o-

“El mejor hombre de negocios en la historia ha sido Noé, porque sacó su negocio a flote cuando se acababa el mundo”… Armandina Cisneros de Uslar.

