Lo que me contaron del Issstecali

El actual gobierno de Jaime Bonilla Valdez está viviendo sus últimos días, sigue echando bravatas en todos los programas mañaneros. Bonilla fue de los precursores de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, esto es real, aun cuando es fifí, aspiracionista y al parecer estudió una licenciatura, pero estuvo convencido de la doctrina de Andrés Manuel López Obrador y ayudó a atraer hacia el movimiento a miles de bajacalifornianos.

Creo su equipo de trabajo con algunos elementos de sus negocios y uno que otro sátrapa arribista, pero como su amigo, porque así lo ha manifestado, López Obrador, una vez que entran a Morena son santificados, sí, santos, castos, vírgenes y mártires.

Esta semana, el periodista de Mexicali, Víctor Islas Parra, publicó en su columna “La Estampida de los Búfalos”, una serie de señalamientos sobre personajes que participan como trabajadores del Issstecali, una institución que está quebrada y llena de corrupción.

Los mandamientos morenistas de no robar, no traicionar, no mentir, estos individuos se los han pasado por el arco del triunfo. Había escuchado algunas triquiñuelas, pero Víctor les pone nombres y cargos. No soy vocero de Víctor, quiero aclarar, pero siempre he respetado su labor periodística, esté de acuerdo o no.

Antes de empezar esta administración supimos de los famosos “moches”, recuerda usted, no pasó nada, nadie fue detenido, exhibido o juzgado. Bonilla Valdez los protegió como lo hace con los individuos que señala Islas Parra.

En su columna del 25 de agosto, Víctor Islas, el hombre que viste de negro siempre, apunta: “Odilar Moreno Grijalva, director general del Issstecali, pasea cínicamente su corrupción por la geografía bajacaliforniana”. Por supuesto que esto no lee Jaime Bonilla, pero si sus colaboradores. Parafrasesa a Odilar Moreno: “Mi puesto se la debo a AMADOR y solamente a él le debo respeto y obediencia”. O sea que Jaime Bonilla está de florero y sí.

Me llamó la atención el número de plazas que fueron repartidas entre familiares, esposas, padres, hermanos, primos, queridas, etc., inclusive le resta autoridad al pobre de Odilar: “Lo sorprendente es que el director general del IssstecalI no es el que manda en esa institución. La que hace y deshace es su ‘novia’ y al mismo tiempo su secretaria particular, Ofelia Carolina Aguirre Poceros, una joven de escultural figura y muy bonita…”

Si esto lo sabe Bonilla Valdez, aun cuando no lo reconoce como autoridad, debería iniciar una investigación y enmendar esta serie de contrataciones a capricho. Esto es periodismo de denuncia de Víctor Islas y señala a Ofelia Carolina capaz de incrustar en la nómina del Instituto a su papá Fernando Aguirre Mujica, a su tío Ramón Aguirre Mujica y a su primo hermano Roberto Ojeda Aguirre, inclusive parece que ya están basificados.

¿Recuerda usted cómo criticaba Jaime Bonilla a la, todavía, alcaldesa de Tecate Zulema Adams por acudir seguido al salón de belleza? En la Estampida de los Búfalos se publica que Ofelia Carolina Aguirre Poceros “logró que Odilar contratara a una dama de nombre Janette Zendejas, quien le arregla y le pinta rayitos en la cabellera. Janette ya tiene plaza de base. Se la acaban de autorizar”. Jaime Bonilla Valdez está pintado en la pared, o le debe muchos favores a Odilar, o simplemente tienen su venia. Saludos a Víctor Islas Parra.

*El autor es periodista independiente.