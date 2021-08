Lo mejor del atletismo olímpico

Terminaron los juegos olímpicos en Tokio, el atletismo trajo grandes emociones, récords mundiales y olímpicos, grandes estrellas, grandes momentos, aquí haremos un recuento breve de lo mejor que se vivió en esos días que quedaron para la historia. En los 400 metros con vallas varonil y femenil, se rompieron dos récords mundiales increíbles. El noruego Karsten Warholm, en una carrera perfecta voló sobre la pista para romper su propio récord dejándolo en 45.94, bajándole casi un segundo, algo extraordinario en una carrera de velocidad. Por su parte, Sydney McLaughlin de Estados Unidos hizo lo que parecía imposible y volvió a bajar su récord mundial ahora a 51.46 venciendo a su compatriota Dalilah Muhammad. Increíble también fue la actuación de la holandesa Sifan Hassan. En las pruebas clasificatorias de los 1,500mts, tropezó y cayó a 300 mts de llegar a la meta, pero haciendo una remontada histórica desde el último puesto, logró llegar hasta el primer lugar. Después ganó los 5 mil metros (14.36.79) y en la final de los 1,500mts (3.55.86) obtuvo el bronce, rematando con el oro en los 10 mil mts (29.55.32), sin duda algo extraordinario e histórico sus 3 medallas. Elaine Thompson-Herah de Jamaica se llevó los honores en velocidad de forma contundente con tres oros; en los 100 mts (10.61) rompiendo récord olímpico, en los 200 mts (21.53) segunda marca de la historia y el relevo jamaiquino de lujo 4x100 (41.02) junto a Briana Williams, Fraser-Pryce y Shericka Jackson que por cierto en los 100mts, Jamaica hizo el 1,2,3. Otro relevo de lujo fue el de Estados Unidos en el 4x400 ganando con puras estrellas; las medallistas de oro; McLaughlin (400 vallas) y Athing Mu (800mts), la de plata Muhammad (400 vallas) y la gran veterana Allyson Felix bronce en los 400mts. Un récord mundial extraordinario fue el de la venezolana Yulimar Rojas que en el salto triple voló hasta los 15.67 metros rompiendo un viejo récord de 15.50m que no se movía desde 1995. Un momento inolvidable se vivió en el salto de altura varonil, el italiano Tamberi y el de Catar, Mutaz Essa Barshim se enfrascaron en un duelo por el oro, al final quedaron empatados en 2.37m, entonces el juez les ofreció dos opciones, continuar para el desempate o quedaban así, ambos con medalla de oro, Tamberi y Barshim no lo dudaron y anteponiendo la amistad decidieron quedar así, sellando el pacto con un gran abrazo. Una gran sorpresa fue el triunfo del italiano Lamont Jacobs en los 100 metros planos que con 9.80 rompió el récord de Europa y así contribuir a la gran actuación de Italia que ganó 5 medallas de oro, las otras fueron la de Tamberi en la altura, las de los marchistas en los 20km, Massimo Stano y Antonella Palmisano y el sorpresivo relevo varonil 4x100. En otros grandes momentos: Eliud Kipchoge de Kenia demostró ser el mejor maratonista del mundo al revalidar su título de campeón olímpico en unas condiciones muy complicadas por el clima caliente y con mucha humedad. Jakob Ingebrigtsen, el noruego de solo 20 años se vio imbatible en los 1,500 mts rompiendo un viejo récord olímpico y el europeo con marca de 3.28.32, venciendo al campeón mundial, el keniano Timothy Cheruiyot. El sueco Armand “Mondo” Duplantis en el salto de garrocha fue un espectáculo y no defraudó al pasar los 6.02 metros y ganar el oro. En la Bala Ryan Crouser de Estados Unidos oro con un tiro descomunal de 23.30m se llevó el oro rompiendo el récord olímpico y quedando cerca de su récord mundial. Neeraj Chapra al ganar la jabalina con 87.58m le dio a la India, una medalla histórica pues se convirtió en el primer campeón olímpico de ese país.