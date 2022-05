Lo hace de nuevo

2-0 va el marcador entre el paladín de la normatividad y David González Camacho.

Cuando David estuvo al frente del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, prometió que quitaría de la presidencia de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California. Según eso, la Ley del Deporte le permitía ese movimiento y en su momento apuntamos que eso no era posible, ya que la de béisbol es una asociación civil y sólo los miembros pueden remover al presidente.

Mientras duró la gestión de David, el paladín se manejó en un perfil bajo, no hizo nada cuando se jugó el estatal de béisbol convocado por el Inde, con poca participación, por cierto. Lo único que pudo hacer González Camacho fue que el Inde se encargó de formar las selecciones que representaron a Baja California en los Juegos Nacionales Conade.

Sin hacerla mucho de tos, el paladín arruinó la ceremonia inaugural de la temporada de la Liga Norte de México, en la que participan los Industriales de Otay.

David dice que no tiene nada que ver con el equipo, pero al parecer sí, pues fue él quien intentó que los ampayers dieran por terminado un buen partido que estaban dando Royals y Panadería Santa Cruz, correspondiente al torneo clase Mayor de la Liga Amateur Tijuana.

Seguidores del circuito rojo opinan que el presidente, Lorenzo Reyes, debe dar a conocer lo relacionado al convenio con los Industriales y por cuánto tiempo se pactó.

Volviendo con el acto inaugural, habían invitado a los niños que ganaron un campeonato nacional a lanzar la primera bola, pero el paladín amenazó con castigarlos si se presentaban.

Y la amenaza la extendió a cualquier dirigente o jugador de la pelota federada, si se presentaban y participaban en el acto protocolario.

Mientras el paladín siga al frente de la Asociación Estatal, David no podrá contar con jugadores o dirigentes en sus eventos. Pagando boleto estuvimos en las gradas, para que no nos platiquen, en el partido que Industriales ganó a Algodoneros de San Luis Río Colorado, que se impusieron la noche inaugural y allá en sus terrenos también repartieron triunfos, así que ambos conjuntos tienen para mostrar dos triunfos y dos derrotas. Los asientos destinados a la prensa estaban vacíos, al menos en ese segundo partido y como que el responsable del área no lleva buena relación con la gente de los medios.

Tampoco el que está arriba del vocero, en el organigrama, que le gusta trabajar encubierto, para no tener problemas en la empresa donde labora.

Sorpresivo fue el deceso de Trini Robles, quien fue parte de la organización Toros de Tijuana, coach de primera base.

En la Liga Amateur de Tijuana, en la categoría Mayor, fue parte importante del conjunto Zona Norte, cuando fueron monarcas en el circuito colorado, enseñando mucha calidad en las paradas cortas y conectando seguido a la pelota.

En otros Apuntes cometimos el error de comentar que Toros jugaría con Tecolotes la segunda serie de gira y los rivales fueron los Mariachis de Guadalajara.

Desde el martes está jugando en el estadio del Cerro Colorado el conjunto de Los Dos Laredos y el fin de semana, de viernes a domingo, lo harán los Generales de Durango.

El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan… por hoy, no hay que descuidarnos, sigamos usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, vale más prevenir.