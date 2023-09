Después de que termina una Playlist que haces en Spotify, esta plataforma te sugiere canciones similares o del mismo género musical, esto ha hecho que escuche artistas o grupos de los cuales ya no me acordaba.

Ya había hecho anteriormente una Columna acerca de artistas que tuvieron un solo éxito, los llamados “one hit wonder”, o cantantes y grupos que pasaron desapercibidos, que fueron lo que conocemos como “llamarada de petate”.

Mis amigos en redes sociales me apoyaron con algunas sugerencias, pero déjenme decirles que agrupaciones como Flans, Locomía, Garibaldi o Jeans, no entran aquí porque tuvieron varias producciones discográficas, siguen vigentes algunos y sus canciones son bailadas en las fiestas familiares, así que aquí no aplica.

“El amor es una loca aventura¨ fue una canción del grupo Agualuna donde estuvo Sergio Ochoa hijo de Leonorilda Ochoa y Kenya que salió del grupo Colibrí

de ¨Juguemos a cantar¨, ella es hija del Mago Chen Kay y después de hizo actriz de telenovelas, el grupo sólo tuvo en disco en 1993 y de ahí no pasó nada.

Al aparecer TV Azteca en México, logran buenos niveles de audiencia gracias a sus noticiarios, telenovelas y programas de espectáculos, pero también crearon su propia disquera lanzando a grupos que desaparecieron muy rápido como Luna Limón, Üff y Twist al cual perteneció ni más ni menos que Natalia Lafourcade, allá por 1998 y era algo muy parecido a Jeans.

Faisy y Sandra Echeverría pertenecieron al grupo llamado Perfiles, el cual tuvo un paso por la televisión efímero y su éxito en la radio fue nulo, es más en el caso de Tijuana, nunca formaron parte de una programación de emisoras pop.

Erick Elías formó parte del grupo Tierra Cero y grabaron un

tema llamado ¨Volverás sentir¨ allá por 1997, pero nunca fueron considerados para el ¨90s Pop Tour¨, aunque la canción tuvo un éxito mediano.

Una vez desintegrado el grupo Garibaldi, la empresa ¨Conceptos¨ de Luis de Llano crea a Mestizzo, al cual pertenecieron el actor Raúl Magaña y la controversial Yatana, su paso por los escenarios pasó desapercibido.

Cierro con DKDA que duraron sólo los meses de transmisión de la telenovela en Televisa, aquí estuvieron Alessandra Rosaldo, Verónica Jaspeado, Ernesto D´Alessio, Patricio Borguetti y Jean, pero también pasaron sin pena, ni gloria en la radio.

Muchas gracias por su espacio, que tengan un excelente fin de semana