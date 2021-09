Lisa de Blackpink viste mexicano

Hace un par de días, fue el tan esperado solo de Lisa de Blackpink, en el que todos quedamos encantados tanto con la música, el baile y por supuesto de sus atuendos, que nos dejaron en “shock”, más aún porque uno de ellos es un diseño mexicano de la marca NoName; Estudio creado por Jonathan Morales, ahora tú te preguntarás ¿Cómo fue que lograron estrechar lazos para que Lisa vistiera mexicano? Jonathan nos contó que el primer acercamiento que tuvo con la empresa de Blackpink fue a finales del mes de enero de este año, y fue gracias al gran equipo que lo acompaña con su marca que se logró esta magnífica colaboración. De hecho antes de vestir a Lisa, nos compartió que se tenía contemplado que creara los atuendos de todas las chicas de Blackpink, para su más reciente concierto en línea llamado “The Show”, sólo que hubo un gran inconveniente y es que les detuvieron las prendas al ingresar a Corea por el etiquetado, así que en lo que liberaban los paquetes los tiempo no coincidieron para que pudieran lucir las prendas de la marca. Una vez que pagaron los respectivos impuestos y que fueron liberados se volvieron a contactar con el equipo de Jonathan y le preguntaron si deseaba que le regresaran la ropa, ya que lamentablemente no se había podido utilizar para el show a lo que Jonathan les dijo que no, que se las quedaran, que para él lo importante era el sólo hecho de saber que las chicas tenían sus prendas a la mano. Luego pasaron los meses y Jonathan lanzó una nueva colección en colaboración con Bratz, así que decidió volverlos a contactar para platicarles sobre ello y para recordarles que si necesitaban algunas prendas la marca podía mandárselas, a lo que la empresa de Lisa les respondió con una disculpa por no haberlos contactado antes y les platicó que habían utilizado unas de las prendas que mandó antes (en enero), para el solo de Lisa, en donde especificó que eran para las fotos de los álbum, a lo que claramente Jonathan quedó en shock y al pendiente de cuando le llegaran sus álbum. Después llegó el tiempo en el que Lisa empezó a compartir fotos y videos teaser, en los que Jonathan estaba súper al pendiente para ver si cabía la posibilidad de que utilizara en el video alguna de sus prendas, de hecho nos cuenta que en el último video teaser que lanzó Lisa parecía que llevaba una falda que le mandó porque se alcanzaba a ver un poquito, (que era mínimo pero podía ser posible), incluso bromeando con su equipo dijo lo siguiente “imagínate que ahí va caminando con esas botas Marc Jacobs y PUM sale con nuestro look en todo ese set que parece que es Tailandia”, se rió y pensó en que debería de dejar de fantasear y mejor se centraría en disfrutar la canción y el video al máximo porque también es blink (así se le llama a los fans del grupo). Es así cuando llegó el tan esperado SOLO de Lisa, Jonathan estaba en una cita y lo empezaron a llenar de mensajes en el celular, diciéndole que se reporte rápido porque debía ver el video ahora mismo, es cuando se metió al canal de Blackpink y notó que en el estreno , es decir que en la foto de portada official del video de Lisa está su atuendo COMPLETO, el saco y falda que pertenecen a su colección Redo de su marca NoName, si te gustaría ver su reacción y su historia más a detalle visita su último video de Youtube en su canal “No name - No life X Jonathan Morales”, para que compartas este momento tan emotivo y especial para todos nosotros, y digo nosotros porque esto es algo que como mexicanos, todos estamos celebrando, es un orgullo que tomen en cuenta a una marca que crea y manufactura en México, de hecho en su mismo video nos comparte cómo realizó las prendas, es realmente impresionante, no te lo puedes perder, representa a México de una manera diferente y muy cautivadora, ahora cuéntame tú ¿Sabías que Lisa estaba utilizando una marca Mexicana en su video? *Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática