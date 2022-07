León Day lanzó en Venezuela en 1940

-o-o-o-oIgual como todos los miércoles, hoy es Día del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes.

Mi querido amigo, Franklin Virgüez, notable actor y además, graduado en periodismo, de Miami, pregunta: “¿Cierto que el lanzador León Day, de las Ligas Negras y miembro del Hall de la Fama, jugó en Venezuela?”. Amigo Frank: Así es. Con el Vargas en 1940, le vi lanzar. Ganó 12 juegos y perdió uno, con efectividad total de 2.01.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta: “¿Cómo fueron los primeros incogibles en las Grandes Ligas de Luis Aparicio, Roberto Clemente, Rod Carew, Orlando Cepeda y Orestes Miñoso?”.

Amigo Lalo…: Aparicio, roletazo al right field; Clemente, doble left-center; Carew, línea al left field; Cepeda, línea entre left y center, doble; Miñoso, triple right-center.

Vía Latino Sports, escribe William Coppola…: “Excelente columna, Juan. Muchos de estos atletas tienen poco sentido de la historia del beisbol, al pensar que El Juego de Estrellas es una pérdida de tiempo. No toman en cuenta a los niños, cuyos padres trabajan muy duro para pagar a fin de ver a sus peloteros favoritos. Mantente escribiendo estas valiosas historias”. Amigo Will…: Gracias por leerme y por escribirme. Me envió emotiva nota la dama nonagenaria, Pepina Coelles Jaén, de Villa de Cura. Dice…: “Sr. Juan Vené, soy aficionada al beisbol desde que tenía 10 años, y admiradora de usted como periodista deportivo y autor de sus maravillosos libros, como La Historia de las Series Mundiales (2 tomos), Las Mejores Anécdotas del Beisbol, Cinco Mil Años de Beisbol, etc. Felicitaciones y que Dios lo Bendiga y le dé mucha salud. Le escribe una Caraquista desde el año 1942; hoy día tengo 91 años de edad. Soy de Villa de Cura (Aragua), cuna de José Pérez Colmenares, “El Terrible Pérez”. Saludos y Abrazos llenos de mucho cariño y admiración. Pepina Coelles Jaén”.

Amiga Pepi…: Me has emocionado hasta el más allá, con fondo de sollozos compungidos. Jefferson E. Román G. de Gestineau, Canadá, pregunta…: “¿Son siempre outs los corredores golpeados por pelotas bateadas?”.

Amigo Jeff…: La excepción es cuando el batazo ha sobrepasado a un infielder y después hace contacto con el corredor. En este caso no hay out. Regla 5.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.