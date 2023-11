Le demuestra su cariño a la gober

Durante su visita a Ensenada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se desvivió en halagos para la gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda y comentó que es poco común que él asista a informes de gobierno de gobernadores, pero en esta ocasión hará una excepción por el cariño que le tiene al pueblo bajacaliforniano y particularmente a la gobernadora. “Tienen muy buena gobernadora aquí, yo conocía Marina del Pilar y la conocí porque en la lucha que nos costó a todos, la conocí cuando venía la decisión de quién podía ser nuestro representante en Baja California, yo dije que lo mejor es que se haga por encuesta porque así no hay dedazo, afortunadamente se hizo la encuesta y ganó Marina del Pilar, no fue imposición de nadie, se respetó la voluntad de la gente y no solo eso, ha tenido un buen desempeño, y para muestra un botón, le dije que en Baja California estábamos apoyando a personas con discapacidad pero hasta 29 años, le dije por qué no el gobierno de

Baja California aporta el 50% y la federación otro 50% y se entrega la pensión a todas las personas con discapacidad en baja California, y aceptó, todo esto sirve para decirles que estamos muy contentos”, manifestó.

El presidente llenó en su totalidad el teatro universitario de la UABC Valle Dorado y fue recibido entre gritos y aplausos, hubo pocos manifestantes de un albergue de animales que hace unos meses fue destruido y exigen justicia, además de algunos pescadores que solicitan permisos para su actividad.

RESPALDO

Durante la visita a la capital del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gira por los siete municipios bajacalifornianos, no pasó desapercibido que la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, fue vista al lado del mandatario.

Dicen los observadores políticos que prácticamente la alcaldesa morenista “se metió hasta la cocina”, por señalar que tuvo oportunidad sin problemas de llegar hasta el lado del Presidente.

A Bustamante Martínez se le vio “feliz, feliz, feliz” e incluso publicó en sus redes sociales la imagen captada en uno de los eventos, porque el mandatario la llamó a tomarse la foto junto con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quienes les alzó los brazos.

Tras observar ese gesto presidencial, de inmediato comenzaron los comentarios en el sentido de que el inquilino de Palacio Nacional quiso mandar un mensaje claro sobre el “espaldarazo” a la alcaldesa cachanilla para las próximas elecciones, donde la edil tiene la oportunidad de ser reelecta en el cargo.

Aunque se debe recordar que apenas hace una semana Bustamante Martínez ha señalado que no tiene nada definido o que la encuesta interna podría no favorecerla, pero todo parece indicar que las condiciones están dadas para buscar su segundo mandato al frente del Ayuntamiento mexicalense.

SIN CARGOS

El que de momento se quedó como el perro de las dos tortas es el ex policía capitalino y descendiente de políticos priistas de línea dura, Omar García Harfuch, quien salió perdedor en la encuesta para definir al candidato a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, que se disputará el próximo año. Se debe recordar que García Harfuch renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para irse a la campaña con su jefa y candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, García Harfuch era el preferido de Sheinbaum para que Morena retuviera el próximo año la Jefatura de Gobierno, sólo que los duros de ese partido no vieron con buenos ojos al ex policía porque estaban a favor de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina.

Entonces en el estira y afloja al interior del partido apareció la “encuesta”, cuando el gran elector anda en tierras bajacalifornianas, que favoreció a Brugada y dejó tendido en el camino a García Harcuch.

Dicen que en realidad todo estaba “cantado” porque desde Palacio Nacional se tenía preferencia por Brugada y no es la primera vez.

Allá por 2009 Brugada iba a competir en las elecciones como jefa delegacional por Iztapalapa, pero por un problema no pudo participar y López Obrador “destapó” a Rafael Acosta Ángeles (a) “Juanito”.

Pero públicamente en un evento, ante centenares de personas, el ahora mandatario le advirtió a “Juanito” que cuando ganara tenía que dejarle el lugar a Brugada.

Y “Juanito” ganó pero no quería dejar el cargo, hasta que “voluntariamente a fuerzas” lo dejó, para que después Brugada fuera nombrada por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como jefa delegacional en Iztapalapa,

Ahora habrá que ver el impacto que tendrá para la campaña de Sheinbaum el que García Harfuch no será su candidato a la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México.