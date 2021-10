Laz Díaz, el peor umpire de MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “LaPso (pero no así, sino con zeta) es una coPsa que las muchaPchas se ponen en la cabePza”… Anónimo.

-o-o-o**

Como Cody Béllinger, de 26 años (Dodgers), ha sufrido lesiones este año, el mánager, Dave Roberts, le preguntó, antes del juego del martes…: “¿Cómo te sientes?. La respuesta: “No me preguntes eso. Pregúntame si quiero jugar, y la respuesta es, sí señor”. Bélinger convirtió en ganador a su equipo cuando ya parecían los derrotados de la fecha. Muchos de los bigleaguers que cobran el dinero de Bélinger, o parecido (16 millones 100 dólares), hubieran preferido descansar, para evitar más lesiones… ** El médico, David

Altchek (Mets), le informó ayer jueves al barquisimetano de 34 años, Carlos Carrasco, recién operado del codo derecho… “Estarás en forma para comenzar a lanzar al abrir el spring training, porque podrás entrenar desde fines de noviembre”… ** El fracaso de caraqueño Gleyber Torres, como shortstop, es considerado por el gerente-general de los Yankees, Brian Cashman, como motivo principal de la caída del equipo. Por eso, ahora busca un estelar de la posición. Pero añadió que Gleyber continuará como segunda base…

-o-o-o“Psiquiatra es alguien que te oye con suma atención, siempre que le hables sin sentido alguno”... Dick Secades.-o-o-o-o-o** Lo del cubano Lázaro Díaz ya no es equivocación, sino atentado de muerte contra el beisbol. En el juego del martes, en Boston, sentenció bolas malas 23 lanzamientos que fueron strikes. Por eso, el pitcher derrotado no fue Nathan Eovaldi, sino el mismo Díaz. Jamás creí que iba a ver un umpire peor que Ángel Hernández. Pero Lázaro lo es, y por mucho trecho… ** Cuando los Bravos fueron a jugar a Los Ángeles, apareció sobre la caja del correo, en la casa de Chipper Jones, un collar de perlas, sin una nota, sin nada que dijera quien lo puso ahí y por qué. Pronto se supo que el autor del regalo había sido Joe Pederson, quien había usado esa prenda durante los juegos de postemporada. Explicó Joe…: “Soy un nuevo Bravo (adquirido de los Cachorros, el 15 de julio, a cambio de Bryce Ball) y Chipper era estelar de este equipo cuando en 1995 ganaron por última vez la Serie Mundial. No viví esa historia, yo era yo un niño de apenas tres años. Pero le envié el mensaje para enterarlo de que hay quien admira tanto de bueno que hizo por el beisbol”…

-o-o-o“Para ahorrar agua, báñate con una amiga... Con una miga de agua”... Fosforito.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.