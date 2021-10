Las villanas favoritas Parte 2

Como lo mencioné en mi Columna pasada, las villanas de la televisión siempre van a ser recordadas, incluso más que los protagonistas principales. Por cierto, les cuento que hace unos días fui a ver la nueva película de "Halloween" (hablando de villanos) y creo que ese personaje Michael Myers, ya no tiene para más, pero los productores insisten en revivirlo, lo que me dio gusto fue ver una sala con bastante asistencia, pero papás, no lleven a sus niños a este tipo de películas.

En fin, siguiendo con mi tema de las malvadas de las telenovelas mexicanas, no puedo dejar de mencionar a Chantal Andere en su personaje de Angélica en la trama de "Marimar".

Se acuerdan de la escena donde ella obliga a la pobre costeñita a sacar con la boca unos collares del lodo (fango)? Y que tiempo después la sofisticada Marimar, hace lo mismo para entregarle las escrituras del rancho? Escena clásica de los melodramas de los noventa.

Otro personaje que causó gran revuelo en la misma década fue el de "Mamalena", interpretado por Evangelina Elizondo en "Mirada de Mujer", que tuvo altos niveles de audiencia para TV Azteca.

En sí, no era una villana como tal, pero con sus acciones logró el rechazo de los televidentes. Era la típica suegra y abuela entrometida que caía mal.

En esa misma época apareció en la pantalla chica, una chica venezolana llamada Gabriela Spanic, quien dio vida a unas gemelas, una buena y otra mala en la telenovela "La Usurpadora". El personaje de Paola Bracho hacía la vida imposible a los que la rodeaban, incluso emborrachaba al personaje de la abuelita Piedad, de las últimas actuaciones de Libertad Lamarque en México.

Quien hizo llorar muchas veces a Maricruz (Adela Noriega) en la historia de "Quinceañera", fue Nailea Norvind con su personaje de Leonor, ella fue cómplice de Memo (Sebastián Ligarde).

"Serena morena" y "Quieta prieta", son frases muy famosas de 1987.

Justo ese mismo año se transmitió "Vivir un poco", protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra, la historia giraba en torno al personaje de Andrea, quien fue llevada a prisión injustamente por 20 años de un asesinato que no cometió.

Todo parecía indicar que el papel de Aura (Beatríz Sheridan) era la asesina, pero el final fue inesperado.

Había cortinillas a corte comercial dónde invitaban a la gente a descubrir al asesino de Martha.

Recuerdo que en el programa "Hoy mismo" de Guillermo Ochoa, una señora del público formó una especie de crucigrama donde con la frase "la verdad que juré callar", muy clásica en la historia, se formaba el nombre Aura.

