Las villanas favoritas Parte 1

Desde los inicios de las telenovelas en México, allá por 1958 con ¨Senda Prohibida¨, protagonizada por Silvia Derbez, el peso de la historia recae casi siempre en los protagonistas, ya sea hombre o mujer, pero en muchos casos, las villanas logran ser más populares que el personaje central.

Las villanas han sido agredidas, golpeadas e insultadas en las calles, ya que la audiencia de algunas décadas atrás se tomaban muy en serio el personaje que realizaban las actrices, tal es el caso de María Rubio que le dio vida a la malvada Catalina Creel en ¨Cuna de Lobos¨. La misma actriz comentó en algunas entrevistas que no podía salir al mercado de compras porque la gente la odiaba y la insultaba.

Además después de Creel, los productores de Televisa, no la contrataban, ya que la fuerza del personaje era tan grande, que los televidentes no la veían en otro papel, por lo que casi no la vimos en la pantalla chica, después de esa exitosa telenovela.

̈"María la de Barrio¨ fue una historia que logró altos niveles de audiencia no sólo en México, sino también en Europa, Asia y Medio Oriente, lo cual le dio una enorme popularidad a Thalía, pero sin duda, la actuación de Itatí Cantoral en el personaje de Soraya Montenegro, sigue muy presente en infinidad de memes en las redes sociales, frases icónicas como "La maldita lisiada" y "La marginal", siguen siendo recordadas por el público.

Dentro de la trilogía de Thalía, otra actriz que sobresalió en la historia pero de ¨María Mercedes¨ fue Laura Zapata con su papel de Malvina, quien hizo de las suyas y sus maldades son clásicas, tanto que hasta un comercial de la plataforma Blim sale actualmente en la televisión, donde la actriz sale caracterizada como su personaje de hace más de 25 años.

La cantante y actriz Lucero, creció en los pasillos de Televisa, desde niña apareció en programas de comedia infantil como ¨Chiquilladas¨, luego en cine en ¨Fiebre de Amor¨ o ¨Coqueta¨, pero sus personajes como María Paula en ¨Lazos de Amor¨ y Bárbara Greco en ¨Mañana es para siempre¨, son de los que más reconocimiento le han dado en su carrera como actriz en nuestro país.

Diana Bracho luego de ser protagonista de varias historias, tuvo la oportunidad de darle vida a Evangelina Vizcaíno en la telenovela ¨Cadenas de Amargura¨, la cual fue producida en 1991, esta historia logró grandes niveles de audiencia, a pesar del horario vespertino en el que se transmitió.

Fue en el 2013 que se hizo una nueva versión, donde la villana recayó sobre la actriz Leticia Calderón, pero no tuvo el mismo impacto, por cierto, les recomiendo el capítulo de ¨Mujeres Asesinas¨ donde aparece la actriz, es muy bueno en verdad.

La próxima semana seguiremos recordando a las actrices que han dado vida a villanas de las telenovelas más recordadas.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución