Las senadores y el senador por BC

¿Usted sabe qué ha hecho Jaime Bonilla Valdez durante su estancia en el Senado de la República? Yo le contesto, mantener su fuero, además de eso nada. Recuerda que mientras era gobernador de dos años por Baja California todos los días se aventaba su monólogo o su diálogo con el doctor querendón o el inhalador de cocaína.

Ahora no habla, no informa, no comparte lo que hace en el senado, a lo mejor no tiene nada que decirnos porque no ha hecho nada. Alejandra León, también senadora por Baja California no se ha visto por ningún lado, sería interesante que se manifestara, se que dejó Morena y el Partido del Trabajo pero tampoco habla de su quehacer en la Cámara alta, cuántas deficiencias y falta de infraestructura tenemos en el estado, la seguridad brilla por su ausencia y los problemas económicos provocados por la pandemia y la inflación deberían importarle a Lady Champagne, pero no es así.

El próximo año habrá elecciones y querrán reelegirse, sin embargo no han dado frutos durante su estancia en la Ciudad de México, ni Jaime ni Alejandra han aportado algo que mejore la calidad de vida de los bajacalifornianos.

¿Y Nancy? Una priista de muchos años que dejó el tricolor para enfundarse una camisa guinda y ocupar un lugar en el Senado, que le fue regalado el puesto, ya que la titular se fue a Inglaterra como catedrática y la grilla la mandó al carajo. Insisto, no es posible que estén mudos, no aparecen en los noticiarios demandando ayuda para atender a los migrantes mexicanos y extranjeros en esta frontera. Nancy no la he visto en tribuna exigiendo no sólo la presencia de militares en la entidad sino acciones que redunden en una reducción sustantiva de homicidios.

Me comentan que ella es la encargada de las cuestiones del campo en el Senado, me refiero a Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, los agricultores del Valle de Mexicali reclaman no únicamente su presencia y acompañamiento, sino soluciones efectivas al problema del campo bajacaliforniano. Sabemos que el gobierno federal no escucha a los agricultores de esta entidad, pero tampoco a Nancy, entonces por qué no sube a la tribuna y grita a los cuatro vientos la realidad en el campo mexicano.

Gina Andrea Cruz Blackledge, senadora panista que si ha subido a la tribuna, que si nos informa de sus participaciones y reuniones con legisladores estadounidenses, nos habló de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Publica columnas en diarios nacionales y locales, pero son gritos en el desierto, porque Morena domina al senado.

La senadora panista no ha sido, tampoco, una mujer que grite, descalifique o desmienta en tribuna a la tribu de Morena como lo ha hecho Lili Téllez, que inclusive, sus participaciones la han incluido en las encuestas como posible candidata a la presidencia de la República, no con tantas simpatías como la señora Claudia Sheinbaum que va arriba en las encuestas y que por cierto, en Baja California es apoyada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda quien a lo mejor, estoy elucubrando, anda buscando sea llamada al gobierno federal si gana la elección Claudia. Lo cierto es que tenemos tres senadoras y un senador y para qué han servido, hace falta exigirles trabajo en beneficio de Baja California, esa es mi opinión.

*El autor es periodista independiente.