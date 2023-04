Las paradojas de la ausencia de AMLO

La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de sus funciones públicas por cerca de 80 horas creó una situación paradójica, por decirlo de esta manera, mostrándonos con mayor nitidez las bases en que está sustentado su gobierno. Apunto las que me parecen más importantes.

La primera es que su ausencia por unos días mostró que el país gira alrededor de un solo hombre o de una sola persona. Sin AMLO el gobierno se resquebraja o deja de moverse. En un país de una sola voz, que es la del presidente, cuando éste deja de hablar sólo queda el silencio. Inmediatamente se siente el vacío. Hay un silencio sepulcral. Todos los funcionarios juntos no alcanzan a llenar el hueco que deja su ausencia.

La segunda paradoja es que, en su ausencia, no hay liderazgos frente al gobierno y dentro del movimiento que representa Morena. Volvemos otra vez al mismo punto: este es un movimiento de un solo hombre que no deja que crezcan y se desarrollen otros. En esta crisis se ve la debilidad de los líderes fuertes, como es AMLO. Lo que hay son funcionarios de gobierno, pero no hay cuadros políticos porque López Obrador se fue deshaciendo de ellos como fue el caso de Muñoz Ledo o Cuauhtémoc Cárdenas.

Este breve vacío presidencial, ayuda a redimensionar a las corcholatas propuestas por el presidente para sucederlo. Ninguna de ellas se ve que está en condiciones de llenar el hueco que va a dejar AMLO cuando termine su sexenio. Cualquiera puede ocupar la presidencia, por supuesto, pero ninguna podrá dar continuidad a la perspectiva que ha tratado de impulsar López Obrador, justamente porque no son cuadros políticos.

Una paradoja más es que, sin la mañanera, el gobierno de Obrador se desplomaría. En estos días quedó de manifiesto –como de alguna manera se ha venido analizandoque las mañaneras no son simples conferencias de prensa propias del estilo de AMLO, sino que son instrumentos de la forma de gobernar del presidente. Especialmente para confrontar a los oponentes, para mantener el cordón umbilical con sus electores y mover a su propio gobierno. Sin las mañaneras, el gobierno se vendría abajo.

Por eso es fundamental conocer la salud real del presidente porque, dependiendo de ella, se podrá analizar el futuro de este espacio. Si la salud del presidente se está deteriorando, como tal parece, eso implicará bajar el ritmo de actividad y las mañaneras pueden dejar de tener el papel preponderante en una de las coyunturas más intensas del país como la sucesión presidencial. Pero sin mañaneras no puede haber campaña presidencial.

Otra paradoja muy importante es que la decaída del presidente sacó a la luz nuevamente que, a medida que el sexenio se acerca a su fin, más se intensifica la división y la polarización política en el país. AMLO es un presidente que tiene amplias simpatías entre algunos sectores de la población, pero también ha generado odio y un fuerte rechazo en otros, ya sea por sus políticas o por su manía de clasificar y llenar de adjetivos a sus detractores.

Esta polarización ha llegado a tal grado que así como hoy hay cientos y miles de seguidores que quieren que AMLO repita en su cargo, así también hay cientos y miles que desean que su gobierno ya se termine, un fenómeno que no se había visto en bastantes décadas en México, no por lo menos en esta dimensión. El gobierno debería tomar nota de esta tendencia que se fortalece cada vez más.

Producto de esta misma polarización, la breve ausencia de Obrador introdujo un poco de calma en el país. No había nadie atizando el odio contra los enemigos reales o imaginarios. Ha sido una semana llena de paz, salvo por las salvajes reformas aprobadas a granel por Morena en la Cámara de Diputados, mostrando su auténtico espíritu de gobierno. Salvo por esto y por la violencia que está desangrado al país, la ausencia de AMLO trajo un poco de calma.

¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Nada realmente. La decaída de AMLO va a dejar más claro en él que es necesario “acelerar” todos los asuntos pendientes, pero en especial designar lo más pronto posible al candidato o candidata presidencial de Morena. Hay un riesgo enorme de que las corcholatas se dividan más si se alarga la definición fatal.

Hoy está más claro que nunca que la pregunta clave que tiene AMLO sobre quien inclinar la balanza es esta: ¿quién de los tres, o de los dos, tiene voluntad y capacidad de darle continuidad a los lineamientos de su gobierno? La respuesta no es fácil porque puede haber voluntad, pero no capacidad. Y, por otro lado, puede haber capacidad, pero no voluntad, sobre todo si pensamos en el caso de Scheimbaun y Ebrard.

Lo que todos deberíamos esperar es que esta recaída le sirva a López Obrador para analizar y entender que el país lleva un rumbo equivocado y que, por más aclamado que sea por las masas, no puede haber un gobierno y un país que sea dirigido por una sola persona, como ocurre en el caso de las dictaduras. Vamos a ver.

*El autor es analista político.