Las mentiras de Mendívil

Ansiosa para cubrir la cuota de castigo que la sociedad mexicalense reclamaba tras el desaseado manejo del caso en el que perdió la vida la maestra Yenín Edén Chan, la alcaldesa Norma Bustamante decidió aplicar la ley de hilados de tejidos y anunció con bombo y platillo la “destitución”, dijo, de varios elementos de Tránsito Municipal, incluyendo a su titular, peritos y los supervisores.

Cierto, sin duda que hubo irregularidades muy evidentes desde el levantamiento de las actas, el informe homologado y hasta una absurda multa aplicada a la víctima, dos horas después de su fallecimiento. Pero ni Eduardo, ni Rosendo ni los demás elementos “destituidos”, que en realidad fueron reubicados, se mandan solos. Todos y cada uno de ellos obedecen a una cadena de mando. Y esa cadena la encabezan el 90, Pedro Ariel Mendívil, los subdirectores (89’s) y en la parte superior la alcaldesa Norma Bustamante, quienes tal vez no dieron la orden de alterar o de brindar la “cortesía”, pero debieron haberse, al menos, enterado.

Y si Mendívil no fue informado, las desafortunadas declaraciones del subdirector operativo, Carlos Romero, pusieron en evidencia el descontrol, la poca autoridad y la falta de empatía que el titular de la DSPM tiene para con sus subalternos y, sobre todo, lo cual no es ningún secreto, para con la tropa que le han hecho sentir varias veces que no es lo mismo formar parte de un despacho de abogados o encabezar una fiscalía, que liderar una corporación integrada por más de mil 700 elementos operativos en los que conviven los más diversos intereses económicos y hasta políticos.

Aquí no se trata de cuestionar la capacidad profesional y académica de Pedro Ariel Mendívil, que la tiene, pero su actuación al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal sigue estando muy lejos de la policía cercana y honesta que, como parte de los principios de la llamada Cuarta Transformación, prometieron a los mexicalenses.

Operativamente, tampoco han cumplido con su principal responsabilidad que es la de prevenir la comisión de los delitos, sobre todo aquéllos que más afectan a la economía familiar, comercial y empresarial, como son los robos, en todas sus modalidades. De los homicidios, las estadísticas hablan por sí solas, cuando con 284 casos, Mexicali aparece en el noveno lugar de los municipios con más homicidios cometidos en el 2022 y en el sitio 10 de los municipios más violentos en julio de ese año. De enero a abril del presente año, las cifras no parecen mejorar.

Los casos de los desaparecidos en la zoque na de antros siguen siendo una asignatura pendiente que, no porque no se menciona, signifique que se ha olvidado. Poco o nada se sabe de los operativos de prevención alrededor de la zona y tampoco se conocen avances en cuanto a la colocación y operación de cámaras de vigilancia en ese sector, por lo menos.

Independientemente pues de las estadísticas citadas y que proporciona Tresearch International, el error de Mendívil fue apoyar la enorme mentira que un día antes había manifestado públicamente antes los medios de comunicación su subalterno y, peor aún, sostenerla por varios días hasta que la verdad oficial, resultado de la investigación de la Fiscalía Estatal, derrumbó la verdad construida sobre cimientos de mazapán.

Lo planteamos como hipótesis en nuestra anterior colaboración. Mendívil sabía que estaba mintiendo y aún así, se sostuvo en sus dichos y la versión del subdirector operativo. Trató de protegerlo e intentó ocultar la verdad de los hechos a la alcaldesa, si es que ésta no estaba enterada de la verdad que le fue expuesta, posteriormente, por la Sindicatura Municipal y la Fiscalía Estatal, que fue la que finalmente dio un giro al caso.

Pero además de las omisiones y tergiversaciones que surgieron durante las investigaciones, se exhibieron un par de fallas que implican a otras dependencias, encargadas de la compra de equipo y la exigencia del cumplimiento de las garantías y de las que Mendívil debió haber dado cuenta al área administrativa, talleres, Oficialía Mayor, etcétera. ¿Lo hizo?

No tenemos la respuesta, pero de los problemas en la cámara (no es el primer caso) y el disco duro de las patrullas que acudieron al accidente, además que el sistema de información, vínculos y análisis estaba fuera de servicio, por lo que el certificado médico fue hecho a mano, se infiere que Pedro Ariel Mendívil no está al tanto de lo que ocurre en la dependencia a su cargo. Y si lo sabía lo ocultó o, si lo reportó, simplemente no le hicieron caso.

Sigue habiendo pues, muchas interrogantes en torno a este asunto, no tanto por la responsabilidad de la conductora que finalmente aceptó su error y ofreció una disculpa a la familia, aunque debió haberles pedido perdón. En todo caso, la disculpa le corresponde al jefe policiaco cuya posición, ahora, parece insostenible pues ya perdió la poca confianza y respeto que la tropa le tenía.

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.