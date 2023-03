Las manías relojeras de Manfred, ESPN y FOX

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP-WIRE) "¿Qué le dijo una nalga a su compañera, la otra nalga? No te pases de la raya”.

Éste es el Mes de la Mujer. Y pensar que aún en muchos países a las damas solo se les permite callar… ** Éste es el Mes de la Mujer, y después de 153 años de Grandes Ligas, seguimos sin ninguna pelotera y sin ninguna umpiresa en este nivel… ** Nos vanagloriábamos porque en el beisbol el reloj solo decía la duración del juego. Pero Rob Manfred y sus cómplices, ESPN y FOX, han enredado a lanzadores y bateadores en una maraña de agujas relojeras tan incómodas, como innecesarias, ridículas…

**Los Yankees comenzarán la temporada con cuatro lanzadores lesionados, dos abridores y dos relevistas, Carlos Rodón, Frankie Montas, Tommy Kahnle and Lou Triviño… ** Al zurdo Rodón lo firmaron en diciembre por 162 millones para seis temporadas… **Shohei Ohtani comentó que acerca de su futuro en Grandes Ligas, ha oído muchos comentarios, pero nada concreto, por supuesto. Y se dijo “muy seguro” con los Angelinos. Pero en este ambiente de las Mayores, en el cual todo se sabe, estamos claros en que en Anaheim no van a pagarle los 500 millones de dólares que aspira, por 10 temporadas, a partir de 2024; y que los Mets están en espera del momento cuando quede libre, en octubre próximo, para hacer la oferta supermultimillonaria…

“Por la libertad se puede dar la vida, porque es el único ideal que salva de la muerte”… Nelson Mandela.-o-o-o** La lesión del derecho Tony Gonsolín en el tobillo izquierdo no preocupa al mánager de los Dodgers, Dave Roberts. Los médicos informaron que no hay fractura y que solo estará fuera de acción unos días… ** Entre tanto, otro derecho, Michael Grove, abrirá los juegos correspondientes a Gonsolín en estos entrenamientos… ** Operado y todo como está, Bryce Harper se reportó al campo de entrenamientos en Clearwater. Convalece de la Tommy John en el codo derecho y los médicos opinan que no deberá tirar pelotas hasta mediados de julio. Sin embargo, quizá como bateador designado los Phillies puedan utilizarlo…

**Tras cinco temporadas con los Marlins, el zuliano de Cabimas, Pablo López, entrena con su nuevo club, los Twins, en Fort Myers. El coach de pitcheo, Pete Maki, me dijo estar “muy bien impresionado” con el derecho de 27 años en su rotación…

“He vivido tanto, que a menudo me pregunto, ¿será que hace tiempo morí y no me he dado cuenta?”… J.V.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

