Las lecturas del ‘Guasón’

Fui a ver “Guasón”, gran película. Al público le encanta, a la crítica no tanto. Muchas lecturas se me vinieron a la cabeza como siquiatra y sicoanalista, opté por leer las críticas. Encontré muchas descalificado alguna de sus numerosas aristas. Hay quien se preocupó por el tema racial, de género, de incitación o elogio de la violencia, de colaborar a la estigmatización del enfermo mental o de mostrar una provocación anarquista, una rebelión de los pobres hacia los ricos. Concluyo que efectivamente hay mucho que buscarle a la película. Algunas cosas que yo observé son una serie de referencias escondidas a otras películas y directores, sobre todo Scorsese, quien casi la dirige y participó en la producción, algunas referencias a Kubrick y alusiones escondidas a sus fuentes de inspiración. El guion, del también director Todd Philips, seguramente tuvo en cuenta la célebre entrevista de Letterman a Phoenix. Que es predominantemente blanca, sí lo es y en mi opinión es un acierto. Lo que representa la película tiene que ver con la supremacía blanca que sugiere Ciudad Gótica, la decadencia americana. Batman es un defensor del sistema y sus causas más capitalistas. Lo políticamente correcto sería haberla tenido con actores multirraciales, es una virtud de la película no ceder a eso en el arte. Lo predominantemente masculino, machista, me parece también intencional y un acierto. El violento es el hombre, rara la mujer asesina. Por cierto, hay que fijarse en la importancia de las escaleras, la película tiene grandes escenas en ese subir y bajar escaleras como Sísifo.

La paranoia americana puso vigilancia policiaca en los cines que la estrenaron, el antecedente de la matanza en un cine el 2012 en Aurora Colorado durante el estreno de medianoche de una película de Batman dejó temor. Se prohibieron los disfraces en el estreno. Finalmente está lejos de ser una película de superhéroes y villanos, no es para ir disfrazado. La película es sobre cada uno de nosotros, la maldad como parte de la condición humana. Víctima de una enfermedad mental, víctima del sistema capitalista, víctima de abuso y abandono, hace que le tengamos compasión al Guasón y esto nos genera conflicto con la repugnante violencia de la que es capaz. La afectación neurológica de la risa espástica e involuntaria encubre la afectación siquiátrica que es lo dominante. Una personalidad esquizoide que se activa sicopáticamente producto de traumas craneales y emocionales. Un sistema de salud mental totalmente fallido, como el americano. El distinto rumbo que pueden tomar estas afectaciones dependiendo de si toman medicación o no. Un reto a lo real, lo alucinado y lo fantaseado, con un final tan cómico como terrible. “The killer in me is the killer in you”, Billy Corgan.

* El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.