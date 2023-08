Las casas que construyó Margarita

Los seres humanos somos muchas cosas: animales en cautiverio, dioses fallidos, criaturas curiosas, fieras insaciables. Pero lo que nos distingue del resto de la naturaleza no son nuestros reflejos ni nuestros instintos, sino el anhelo de trascendencia, el reconocer que no sólo vivimos para el presente sino que nuestros actos deben ir más allá de nuestro tiempo de vida, que nuestra herencia no es sólo biológica, sino que también es cultural. Queremos ser recordados, dejar nuestra marca en la humanidad. Esto es visible desde las primeras pinturas rupestres, donde sus creadores dejaron no sólo plasmada su colorida imaginación sino la marca de las manos. Se trataba de decir, frente al porvenir y sus incógnitas, aquí estuve, aquí estuvimos. No nos olviden.

Para cada ser humano el deseo de dejar una huella para que los que vengan después la contemplen, la hagan suya, la continúen, es parte sustancial de nuestra especie como seres conscientes de nosotros mismos. Hay muchas maneras de perdurar, de ser recordados. Más allá de los hijos, está lo que cada quien enseña a los demás: una habilidad, una destreza, un conocimiento, una afición, una forma de comportarse, un modo de reír o de soñar. Pensemos, como ejemplos, en los platillos que se cocinaban cuando éramos niños y se ponían, con orgullo, en la mesa familiar, en el estimulante interés por un deporte o por un equipo, en el amor por la lectura, en la curiosidad por una rama de la ciencia. En todas esas actividades que fueron relevantes para nuestros padres y que nos heredaron porque nos invitaron a hacerlas nuestras, porque las compartieron con gozo y con placer.

A veces lo que heredamos de nuestra parentela no es cosa común, pericia valorada. A veces descubrimos que su legado no iba bien con su tiempo y circunstancia, con lo aceptado en su momento por la sociedad. Si pienso en mi madre, Margarita, y reflexiono en su herencia vital puedo hacer una lista que va de su integridad moral a sus manualidades creativas, a su forma de cocinar la comida de su natal Jalisco, a su gusto por la música clásica, por el trino de los pájaros y la charrería. Pero cuando rememoro mi niñez y adolescencia, lo que resalta de mi madre era su afán por construir nuestra casa a como diera lugar.

Las casas que construyó mi madre fueron varias pero dos son las trascendentes: la que levantó frente a la Cervecería de Mexicali a fines de los años cincuenta y la que edificó cerca de la avenida Justo Sierra a principios de los años setenta del siglo pasado. Piénsenlo un poco: mi madre no era, en aquellos tiempos, una señora típica, una simple ama del hogar que cumplía su papel de esposa y madre. No. Mi padre aportaba el dinero pero su trabajo era de 12 horas al día en el aeropuerto viejo de Mexicali. No podía estar al pendiente de albañiles, electricistas y plomeros, menos comprar lo que se requería para construir nuestra casa. Mi madre era la encargada de coordinar todo eso y por ello vivía en el terreno mismo, daba órdenes, enseñaba a los trabajadores cómo quería que se hiciera cada cuarto, cada pasillo, cada escalera, hasta que quedaran como ella los había imaginado.

En muchas ocasiones, los albañiles renunciaron porque no soportaban que una mujer los dirigiera, les señalara sus errores, los corrigiera en sus procesos de construcción. ¿Qué sabía esa señora de un trabajo de hombres? Pues sabía más que ellos, sin duda. Y así lo demostró a propios y extraños, a arquitectos e ingenieros, en un Mexicali que mantenía sus prejuicios acerca de lo que una mujer podía o no podía hacer. Mi madre se ponía manos a la obra y no había quien la detuviera. Sus momentos más felices fueron esos en que revisaba puertas y ventanas, paredes y pisos, el cableado eléctrico y los ductos de la refrigeración. Así levantó nuestra casa: demostrando todo lo que era capaz de hacer. Así la puso en pie: con sapiencia y tenacidad.

Por eso, cuando medito en el legado de mi madre, más allá de que muchos de sus gustos ahora son los míos, acepto que las casas que construyó Margarita son su mejor herencia. Un legado perdurable no únicamente por lo material sino porque en él se concentra su personalidad decidida, su carácter invencible, su amor por hacer de sus sueños algo palpable, algo auténtico, algo real.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.