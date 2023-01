Las cartas desde el más allá: de Honus Wagner para Carlos Correa

Mi apreciado Carlos: Te escribo, como ya supones por lo de tus contratos a partir de este año, 2023, y porque mi placa en Cooperstown dice: “The greatest shortstop in baseball history”

Si he sido eso, o no, ¡quién sabe!. Pero no importa ahora. Sí te informo, y también informo a los otros lectores, que mis mayores honorarios fueron los de 1925, 10 mil 50 dólares por la temporada. Imagínate, tú has navegado en estos días entre dos ofertas que suman 665 millones, 350 que echaron atrás los Gigantes y 315 que echaron atrás los Mets.

Bueno, yo en mi época y tú en la tuya. Pero yo no hubiera tenido tiempo para gastar ese montón de dólares.

Hasta ahora se ignora si, por fin te contratarán, debido a tu tobillo derecho fracturado desde las menores. Por cierto, por eso es que no has sido un bigleaguer de razonable número de apariciones. Tienes que estar muy a menudo fuera de la alineación.

¡Lástima! Porque realmente, eres estelar. La pregunta lógica es, ¿cómo es posible que ni los Astros ni los Twins te hayan tratado profundamente esa dolencia, si tienen a los mejores traumatólogos que pueda necesitar un pelotero de Grandes Ligas?

Si ese tobillo sigue provocándote problemas, creo podrías demandar a esos dos equipos. El problema es que tu agente, Scott Boras, tratará de evitar tal acción, ya que son dos organizaciones con las cuales hace negocios multimillonarios.

En fin, te deseo la mejor de las suertes. La mereces. De todas maneras, has sido el gran escándalo navideño, con David Cohen empeñado en llevarte a sus Mets, lesionado o no, y ahora en espera hasta el viernes seis, fecha cuando vence el plazo para que el equipo de Citi Field te firme o te deseche definitivamente.

Sin embargo, de acuerdo con las Reglas de esas negociaciones, eres agente libre mientras los Mets no te firmen.

Boras ha hecho correr el rumor de que otros tres equipos te quieren. Pero nadie le cree a tu agente cuando está negociando, porque se las inventa de un resuello al otro resuello.

Mi impresión final es que te firmarán los Mets, pero con dos condiciones necesarias: 1) Menos dinero que los 315 millones, pero también menos de 12 temporadas, aún cuando amparado por una serie de incentivos, que podrían elevarte considerablemente esos honorarios; 2) Una cláusula que garantice a los Mets tu salud. Es decir, que puedan dar por terminada la negociación, si permaneces sin sanar.

Mira: Pídele a Boras que se olvide de los otros 29 equipos y se concentre en tu tobillo derecho y en los Mets. Creo que ahí, en Flushing, está tu futuro, si puedes permanecer sano.

Son mis sinceros deseos. Abrazos, Honus. El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.