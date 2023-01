Las cartas desde el más allá: La de Bob Gibson para Kody Clemens

Mi apreciado Kody: Me imagino cómo y cuánto te ha pesado, no sólo llevar el apellido Clemens, sino ser el hijo de Roger y haberte dedicado profesionalmente al beisbol.

Si fueras llamado Randy Robertson, a pocos les importaría que tu llegada a las Grandes Ligas haya sido a los 26 años, en 2022 con los Tigres. A nadie le llamaría la atención que te hubieran dado un bono tan bajo para firmar, 600 mil dólares en 2018. Pero como eres de apellido Clemens e hijo de uno de los mejores pitchers en la historia, todos tendemos a señalarte.

En este más Acá, que ustedes llaman Más Allá, he oído ahora comentarios con motivo del cambio que te ha llevado a los Phillies: “Es que en Detroit no hallaban qué hacer con él. Dicen que es infielder utílity, pero me parece inútil en todas las posiciones. Y al bate, ya se le vio, promedio de 145, cinco jonrones, 17 carreras impulsadas”.

Tu papá figura entre los acusados de usar menjurjes para mejorar las condiciones de juego. Pero nadie puede discutir sus habilidades como lanzador entre 1984 y 2007, cuando a los 45 años de edad se retiró.

Ganó 354 juegos frente a 184 perdidos, con 3.42 de efectividad y cuatro mil 672 strikeout en cuatro mil 916.2 innings.

Ni yo, de quien dicen era de los mejores, lo pude igualar, 251-174, 2.91, tres mil 117 strikeouts en tres mil 884.1. Bueno, estoy por este Más Acá desde el dos de octubre del 2020, cuando había llegado a mis 84 de edad. En Mérida, Yucatán hay un famoso periodista, llamado Mario Renato Menéndez, sincero admirador de Clemens, quien disfrutaba al ciento por ciento viéndolo lanzar.

Y a ti, mi querido Kody, te encanta el beisbol y por eso andas en estas aventuras. Disfrútalas mientras puedas jugar y ya se sabe que te da igual aparecer en una Liga Independiente, que ante los enormes reflectores de las Grandes Ligas.

Y por lo visto a Roger le encanta que sus hijos amen al besibol, porque a los cuatro les puso nombre con la inicial K, en memoria de sus cuatro mil 672 strikeout, Koby, Kody, Kory, and Kacy.

Bueno y tu hermano mayor, Koby tampoco pudo como jugador, pero qué bueno que ahora sea entrenador. Por fin, Kody, te han cambiado a los Phillies como unsiple reyeno. El relevista melena teñida, Gregorio Soto, te acompaña. Y los Tigres recibieron a Nick Maton, Matt Vierling y Donny Sands.

Amigo Kody, un abrazo a todos los K y también a los demás de la familia, especialmente al viejo Roger, quien a los 60 años debe seguir fuertote y muy activo. Igual que todos en el beisbol, tengo lindos recuerdos de él.

Estaré pendiente de cómo te irá en Philadelphia, donde te deseo lo mejor de lo mejor... Bob.

*-El autor es periodista y analista de beisbol con más de 70 años de experiencia.