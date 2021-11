Las bellas en el Maratón

El Maratón Baja California, que hasta antes de que llegará Jaime Bonilla Valdez a la gubernatura del estado, se conocía como Maratón Gobernador, celebrará el 19 de diciembre su edición número 55.

Según los récords, este evento es el más antiguo de los que corren a lo largo y ancho de la República Mexicana. La competición nació en 1967, pero fue hasta 1985 cuando participaron las bellas y la primera en conquistar la victoria fue Socorro Valdez, una atleta de Tijuana. Socorro es hermana de José Luis Valadez, quien por muchos años perteneció al Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana y si mal no recordamos, hasta fue parte de la directiva en alguna ocasión.

Ya no está en este mundo José Luis, a quien seguido saludábamos en Palacio Municipal y otras ocasiones en los campos de softbol de Otay, ya que era seguidor de los equipos que armaban en la Colonia Libertad. Alma Pedrote, una doctora de Ensenada, fue la triunfadora en 1986 y en 1988, la victoria correspondió a María Elena Morales, de Mexicali, que no hace mucho fue la responsable del área de comunicación en el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el Imdecuf. Este no fue el único triunfo de María Elena, ya que en 1997 también subió a lo más alto del podio.

En 1989 fue la primera victoria en la prueba para María Luisa Madueño, quien también se coronó en las ediciones de 1993, 1995 y 1996, implantando la mejor marca para un atleta de Baja California y si alguien lo rompe, se llevará un premio de 19 mil pesos. Ese logro, obviamente, será a cargo de una corredora de Baja California, que también será premiada con un viaje a cualquier maratón en el que quiera participar, dentro y fuera del país, en el 2022. Volviendo con las triunfadoras en el maratón, Maricruz González, de Guadalajara, se impuso en 1990 y al siguiente año, el triunfo correspondió a Penélope Lona, del Estado de México, que también se llevó la victoria en 1994.

La edición que se corrió en 1992 fue ganada por Juana Huerta, del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y en 1998, la victoria correspondió a María Rodríguez, qué no es nativa de la ciudad, pero corre como tijuanense. Dolores Bautista, del Distrito Federal fue la ganadora de las ediciones celebradas en 1999 y el 2000.

Desde el 2001, sólo africanas conquistaban la victoria, iniciando con Chirchir Saliba Cheimayo, ligando tres Mary Akor, en 2002, 2003 y 2004, pero la ahora representante del Club Potros de San Diego también se llevó el triunfo en 2006, 2007, 2012, 2016 y 2019, siendo la máxima triunfadora del certamen. Bueno, en el 2005 se rompió la racha africana, al ganar Lucila Castelán, de Veracruz, en el 2008 se impuso Mónica Muthonientre, quien tiene la mejor marca del evento, con 2.37´38”. Lucy Lijeri se impuso en el 2009, Janeth Romo en el 2010, Asiba Neriah Nyadbke en el 2011 y Hillary Jeruto Rongogo en la edición celebrada en el 2013.

La victoria en el 2014 fue para Caroline Jebiwot Kiptoo, quien repitió en el 20198. Otra victoria mexicana fue en el 2015, con Dulce María Rodríguez, del Estado de México, con triunfo africanos en el 2017, de Lea Jebiwot.

El staff del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, bajo la batuta de la maestra Lourdes Cañez, está trabajando a todo vapor, con la intención de presentar un evento de calidad y así debe ser, cuando se conoce el tema. Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, no hay que relajarse, sigan cuidándose, cubreboca y gel antibacterial hay que usar, además de guardar la sana distancia