Las Cartas desde El Más allá.- La de Mickey Mantle para Miguel Cabrera

Mi apreciado Miguel…: Como sabrás, soy uno de los 27 afortunados, quienes antes que tú, logramos sacar 500 o más jonrones en Grandes Ligas. Te escribo, pues, para felicitarte, y para comentarte cuánto de bien nos sentimos de que te incorpores al grupo. Y si hablamos de jonrones, imposible dejar de mencionar a nuestro precursor Babe Ruth, el primero por estos números. Hace 92 años, porque ocurrió el 11 de agosto de 1929, en Cléveland. Había disparado cuatro cuadrangulares en sus últimos cinco juegos, por lo que estaba embalado hacia sus 500. Considero que los 27 de la historia merecemos el reconocimiento que nos han dado a través de los años. Por eso al final de esta misiva, te envío la lista completa, desde Barry Bonds hasta Eddie Murray. En cuanto a mí, ya sabrá que soy de un pueblecito llamado Spavinaw, en Oklahoma. Bueno, más que pueblecito es un caserío, de apenas 437 habitantes. Mi papá era minero, por lo que, de adolescente, trabajé también en las minas. Era muy duro y mal pagado, amigo Miguel. Y cuando en 1951 llegue a los Yankees, me costó acoplarme a las Grandes Ligas de tal manera, que no podía hacer el swing. Por eso dispuse no seguir en el beisbol, pero, al decírselo a papá, me respondió…: “Bien, vente, pues, a trabajar en la mina”.

Fue cuando me dediqué a mejorar mi juego. Terminé la temporada con 267 de promedio, 13 jonrones, 65 impulsadas, los números más bajos en mis 18 años de bigleaguer.

Bueno, Miguelito, espero que ayer, frente a los Indios, hayas vencido a los pitchers y a la presión, para sacar tu 500 y convertirte así en el 28 del grupo. Imagínate, si hasta ayer habías despachado 499, uno más es casi nada, como quien dice. Aquí tienes la lista de quienes te esperamos…: Barry Bonds, 762; Hank Aaron, 755; Babe Ruth 714; Alex Rodríguez, 696; Albert Pujols, 676; Willie Mays, 660; Ken Griffey hijo, 630; Jim Thome, 612; Sammy Sosa, 609; Frank Róbinson, 586. Mark McGwire, 583; Harmon Killebrew, 573; Rafael Palmeiro, 569; Reggie Jackson, 563; Manny Ramírez, 555; Mike Schmidt, 548; David Ortiz, 541; Mickey Mantle, 536; Jimmie Foxx, 534; Willie McCovey, 521. Frank Thomas, 521; Ted Williams, 521; Ernie Banks, 512; Eddie Mathews, 512; Mell Ott, 511; Gary Sheffield, 509; Eddie Murray, 504. Y te deseo lo mejor de lo mejor. Un abrazote… Mickey.

