Las Cartas desde El Más allá: De Mickey Cochrane Para Salvador Pérez

Por si no lo sabes (y no tienes por qué saberlo), fui catcher en Grandes Ligas, con Atléticos y Tigres, desde 1925 hasta 1937. Apenas había cumplido 34 años cuando me retiré, y tú has cumplido tus 31, ya con 10 años en Grandes Ligas, y me parece que comienzas. Para mí, comenzaste en 2020, después todo el 2019 fuera de acción por lo del codo.

Has regresado mejor que antes de la lesión. Este año has sacado 45 jonrones, y nunca antes había conectado más de 27 en un año. Bueno, también has impulsado 113 carreras, cuando tu mayor número había sido 80. Me hubiera gustado ser como tú, haber jugado en 20 temporadas, pero después de solo 13, los dedos de mi mano derecha parecían morisquetas de payasos, todos torcidos por los pelotazos mal curados.

Tuve la desdicha de llegar a Grandes Ligas antes de los médicos en los clubhouses y antes de Johnny Bench, ese genio de la posición quien, no solo inventó lo de la mano derecha atrás, sino también la mascota (o guante de cátcher) más grande, más flexible, más manejable. No obstante, fui un bigleaguer feliz. Apreciaban mucho mi defensiva, por eso me adquirió el equipo de Detroit y por eso me elevaron al Hall de la Fama en 1947, con el 76.5% de los votos. No fui ningún ejemplo del poder, solo conecté 119 jonrones, pero eso sí, era buen bateador de contacto, por lo que dejé promedio de 320 e impulsé 830 carreras.

O sea, no era yo ningún Ted Williams, pero decían…: “Para lo excelente que es a la defensiva, batea muy bien”Bueno, te veo rumbo a Cooperstowns. Ya se que nada es automático para ser elegido al Hall de la Fama, pero es que te veo tan bueno tras el home como bate en mano, a la altura de Bench, de Carlton Fisck, de Gary Carter, de Iván Rodríguez.

Ya eres uno de los más grandes en esta posición, de la cual, en mi época, decían era la de los brutos, por aquello de la cantidad de pelotazos que debíamos soportar. Ahora no, ahora los catchers son intelectuales, como tú.

En este Más Acá, te admira mucha gente de la posición, como R oy Campanella, Yogi Berra, Bill Dickey, Roger Bresnahan, Josh Gibson.

Amigo Shava…: Pasarás a la historia como uno de los mejores catchers bateadores de todos los tiempos. Yo que te digo.

Te observo juego tras juego. Un abrazote… Mickey.

