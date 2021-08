Las Cartas desde El Más allá: De Henry Chadwick al culopicoso desconocido

-o-o-o

Despreciables

personajes…:

Como quizá no lo sepan, porque Uds. saben muy poco de todo, fui el primer periodista en el mundo dedicado al beisbol, y me tildaron de haber sido “el primer periodista deportivo en la historia”. Pero, bueno, fui el primero que llamó al beisbol “el pasatiempo nacional”.

Como buen inglés, yo jugaba al cricket y eso me llevó al beisbol en 1850, cuando estaba por los 26 de edad. No solo escribí mucho sobre el nuevo juego, sino que fui creador de Reglas y modifiqué otras cuantas.

La verdad, me enamoré del juego de pelota de tal manera, que hasta mi muerte, en 1908, lo cubrí periodísticamente y lo cuidé.

De paso les informo que llegue muy niño a Brooklyn, y rápidamente me adapté a mi nuevo país.

A eso se debe mi pasión por el beisbol, ya que en la época de mi juventud, estaba muy en boga tal juego en todo el este de Estados Unidos.

Les cuento todo ésto, no para vanagloriarme, que en estas alturas no lo necesito, sino para enseñarles algo, ya que no saben nada.

Estoy feliz de que Uds. no existían en mi época, porque es horrible tener que soportar, tolerar, gente así, que lee lo que quieren leer y no lo que los demás escriben. Personas que cuando escriben insultan al idioma por ignorancia y por abuso, como eso de abreviar las palabras con una o dos letras y escribirlas a bordo de docenas de errores ortográficos. Las Redes Sociales, que podrían ser un lindo y sensacional medio para la utilización de la libertad de palabra, se convierten en basura cuando Uds. las mal utilizan.

No estar de acuerdo con lo que dice u opina alguna persona, puede expresarse con elegancia sin perder consistencia. Es cuestión de respeto y delicadeza.

¿Saben Uds. lo que es respeto y delicadeza?

Por lo que les he leído, ni lo saben ni son capaces de escribirlo correctamente.

Son tan despreciables Uds. los culopicosos, que estuve largo tiempo preguntándome si valía la pena tomarlos en cuenta desde este Más Acá, con una carta como ésta.

Más Acá es el Cielo.

Concluí en que no valía la pena, pero de todas maneras les he escrito porque soy tan testarudo que me discuto a mí mismo. Sí… Toda mi vida fui un gran testarudo, y después que muerto, creo que mucho más… Lo siento.

Hasta otro día… Henry.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

