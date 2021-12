Las Cartas desde El Más Allá: De Ted Williams para Tony Clark

Sr. Clark (líder los bigleguers)…:

Ud. y el comisionado, Rob Manfred, tienen la obligación de salvar al beisbol, que se está hundiendo en un profundo océano de multi-millones de dólares. ESPN y FOX pagan dos mil 300 millones por temporada para transmitir el juego semanal, El Juego de Estrellas, los Playoffs y la Serie Mundial. Y además recibe cada equipo la utilidad de su negocio directo de televisión y radio locales.

El dinero en abundancia es más dañino que el escaso. Y Uds. dos saben que las mayores locuras las produce el exceso de dinero, pero, sin embargo, están locos de bola.

Me parece muy bien, me hace feliz, que un pelotero cobre ahora, 43 millones 333 mil 333 dólares por temporada, como es el caso del lanzador Max Scherzer, de 37 años, recién contratado por los Mets.

Pero me parece mal que consideren eso insuficiente y vayan a una huelga Uds. y a un lockout los dueños de equipos, porque ambos grupos aspiran a tener cuentas mayores en los Bancos.

Les sugiero estudiar la historia de La Gallina de los Huevos de Oro.

Mire, señor Clark…: Fuí de los mejores bateadores de mi época (1939-1960), y recibía los honorarios más altos. Pero mi mayor sueldo fue de 90 mil dólares anuales, en 1950 y 1951, y en mis 19 temporadas (estuve tres años, 1943-45, en la II Guerra Mundial, como piloto) sumé apenas sobre el millón, un millón 92 mil. Pero, no solo me sentía el hombre más rico del mundo, sino que no pude gastar todo ese dinero. Cuando me vine a este Más Acá, el cinco de julio del 2002, dejé en tierra unos cuantos cientos de miles de dólares. Porque no tuve tiempo de despilfarrar tal fortuna. Y ahora en este Más Acá, donde todos somos muy ricos en sabiduría, me pregunto, para qué y por qué quieren Uds. tantos millones.

Adjudiquen algo al beisbol, a los aficionados, a sus televidentes, a los clientes de las taquillas, de los souvenirs, de los comestibles y bebestibles y demás chucherías de venta en los estadios.

Pero no, todo lo contrario, equipos perdedores, como los Orioles, venden sus boletos más baratos a 35 dólares, y una cerveza cuesta dentro del estadio,14 dólares.

Ya se que fuiste un pelotero mediore. Pues, aprovecha esta oportunidad, y hazte un líder histórico por salvar al beisbol, como espectáculo, como deporte y como industria.

Te pido eso, y te deseo lo mejor de lo mejor. Felicidad en esta Navidad, en 2022 y siempre.

Con mis respetos, Ted.

