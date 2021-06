Lanzador al desnudo ante las revisiones

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Interesante…: Países productores de muy buenos vinos, Francia, Italia, España, Portugal, México, Chile, Perú. Sin embargo es de Venezuela la Vino Tinto”… J.V.

-o-o-o

** El nuevo shortstop dominicano de los Rays, Wander Franco, juega en tercera base, porque Taylor Walls sigue como campo corto. Franco, quien sacó jonrón para su primer incogible por estas alturas, llegó al estadio con ánimos de ser envidiado por todos, pues manejaba un “Roll Royce Cullinan”, último modelo, por el cual pagó 330 mil dólares al contado. Bueeeeno, los Rays le entregaron como bono, tres millones 830 mil… .** En marcha, hacia la actividad total a puertas totalmente abiertas, el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano se mantiene en contacto directo con la afición. En septiembre, octubre y noviembre, estarán presentes en el Festival Anual de Monterrey…

-o-o-o“No rechazamos a los extranjeros si son turistas, cantantes, actores o deportistas de fama. Los rechazamos si son pobres”… Irene Hernández Velasco.

-o-o-o-o** En ese “Libro que Nadie ha Escrito”, publicado por la “Editorial Sin Letras”, fue donde me enteré de la triste historia de quien fuera utítity con Rays, Atléticos, Royals y Cachorros, durante 14 años, hasta 2019, Ben Zibrist, de 40 años. Descubrió que su esposa, Julianna, le era infiel, nada menos que con el “Senior Pastor and Elder de la Community Bible Church”, de Nashville, Tennessee, Byron Yawn, quien los había casado. Zibrist demandó para divorcio a su esposa, y por daños y perjuicios al pastor, por seis millones de dólares… ** No por las sustancias prohibidas, pero el lanzador zurdo de los Mets, Joey Lucchesi fue intervenido ayer con la Tommy John… ** Dato al paso…: La palabra “amigobio” ha sido oficializada por la Real Academia de la Lengua Española… ** Cuando el mánager de los Phillies, Joe Girardi, pidió a los umpires que examinaran al pitcher de los Nationals, Max Scherzer, por posibles sustancias prohibidas, comenzó el show. Y examinaron tanto al hombre, que al final él mismo se quitó el cinturón y mostró que ni interiores llevaba. Afortunadamente, los umpires habían rodeado al lanzador, por lo que nada atrevido pudo ver el público. Pero el hombre sí estaba desnudo de toda desnudez… ** Como mantengan ahí a Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred, habrá más desnudos de lanzadores asediados…

-o-o-o-o“El deporte más limpio es la natación”·… Anónimo Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

