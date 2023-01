La voz del pueblo sobre caso Acuña

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE)

Elvis Marín, de Carora, expresa: “El beisbol parece una cárcel de máxima seguridad, con peloteros como si fuera presos de desagradable comportamiento y de apariencia vulgar. Barbas y melenas como las de Barrabas. Tatuajes excesivos, aretes y cadenas cual delincuentes cualquieras. Perreos y otros bailes ridículos, como reggaetoneros vulgares y mal olientes.

“La página de Major League Baseball, parece más bien una sección de sucesos. Se ven numerosos casos de violencia de género, consumo de drogas y alcohol, peleas callejeras y ahora, peleas en las gradas con fanáticos, quienes pagamos los muy altos honorarios de los peloteros.

“Asqueroso lo que hacen con el beisbol. Y me refiero directamente a personajes como Ronald Acuña, Trevor Bauer, Fernando Tatis, y Mike Clevinger.

“El beisbol de Grandes Ligas es un asco. Atrás quedaron los románticos tiempos del valioso juego con caballeros como Derek Jeter, Pete Rose, Mariano Rivera, Ichiro Suzuki, Ken Griffey padre e hijo, Mickey Mantle, Joe Dimagio, Luis Aparicio, Nolan Ryan, César Tovar, quienes realmente amaban su profesión y daban todo en el campo.

“Dios quiera que llegue un comisionado preocupado por la buena imagen del deporte, como espectáculo familiar”.

Douglas Martínez M. de Guatire, protesta: “¡Ya basta de tanta asquerosidad en el beisbol profesional!, incluso las Grandes Ligas. Nuestra Liga debería titularse, LVBP “Liga de Vagos, Bandoleros y Patanes”. Sólo falta que lleven un arma en la cintura, batear un jonrón y disparen al aire, o que le den un tiro de protesta al umpire o al pitcher contrario porque le acercaron la recta.

“Lo de Acuña es imperdonable, e imperdonable que el narrador por televisión lo disfrutara como si se tratara de una gracia. Y para colmo, eso de Ronald Acuña padre, ofreciendo autobuses para llevar gente a caerle a golpes a los fanáticos que no son de su agrado. Como fanático de los Tiburones que soy desde niño, ya ahora a los 55 años que llevo encima, nunca había visto tanta aberración y sadismo en un juego.

“Me molesta ver mi admirado equipo en tan mal ejemplo y tan mala educación por parte de esos peloteros. Y aquí ningún periodista expresa lo que sucede. Además, narradores y comentaristas, sólo dan mensaje a los amigos, amantes, esposas e hijos. O sea, no enseñan, no entretienen, no informan, no narran, no comentan nada de lo que es un juego. Por favor, hay que rescatar los valores del beisbol”.

