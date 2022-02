La violencia desbordada en BC

La violencia en Baja California pareciera que se incrementa año con año, las autoridades policiacas en la entidad totalmente rebasadas, impotentes, sin rumbo ni programa, van a las caiditas, las alcaldesas y alcaldes presumiendo lucha contra el crimen, pero las cifras los desmienten. Una gobernadora, Marina del Pilar Ávila que se reúne tanto con el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González como con el Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, (por cierto a quienes felicita por su cumpleaños en sus redes sociales) para una coordinación para el combate al crimen en la entidad sin que se vean resultados favorables.

Los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, llamaron la atención nacional e internacional, de nuevo se señala a México como el país más peligroso para ejercer la profesión de periodista. Se implementó un Mecanismo de Seguridad para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos y no funcionó para los periodistas muertos. Éste jueves 10 de febrero es asesinado Heber López Vázquez, del medio digital RCP Noticias, de Salina Cruz, Oaxaca.

Pero si volteamos a leer de nuevo todos los reportes de asesinatos de personas que no son periodistas en Baja California, vemos ejecutados, calcinados, decapitados, algunos acompañados de mantas o cartulinas con mensajes. Otros, simplemente llegaron y le dispararon, como el caso de una propietaria de un restaurante de comida japonesa en la Colonia Cacho de Tijuana, así a quemaropa, cinco tiros en la cara. O los calcinados en Tijuana, Mexicali o Ensenada, así de fácil, sin obstáculo ni temor alguno, abrigados por la incompetencia de las autoridades investigadoras y la gracia de la impunidad.

No quiero decir que no hacen absolutamente nada, claro que tienen sus logros, un que otro homicida, rateros, vendedores de droga al menudeo, golpeadores de mujeres, también quien roba catalizadores de autos o baterías, muchos de ellos no llegan a pisar la penitenciaria. Otros con largo historial del que uno se pregunta ¿y por qué siguen en la calle?

Platicando con jóvenes estudiantes les señalaba que hace ya algunos años, en Baja California reinaba una paz que se robaron, la mayoría de las casas no tenían rejas, incluso estaban sin llave las puertas de las entradas, la gente dejaba estacionados sus autos con las ventanillas abiertas, unos más osados, hasta con las llaves puestas en el interruptor. Los niños podían dejar sus juguetes afuera de su casa sin que alguien se los llevara. En Mexicali la gente podía dormir en catres afuera de sus casas en el verano, en Tijuana cerraban su casa con una puerta con mosquitera y una aldaba, así quedaba todo el día sin que nadie entrara.

Ahora vivimos en prisiones, llenos de rejas, candados, alarma, algunos, perros, cámaras, luces que se encienden con el movimiento y aun así nos quedamos inquietos cuando salimos de casa. Los negocios que roban a cada rato como los OXXO, clientes de los raterillos.

Hay buenas intenciones de nuestras autoridades, pero la realidad las ha rebasado, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana que no respeta a la gobernadora Marina del Pilar, pero que no puede con los crímenes; un Mexicali que no había vivido la violencia actual. Ensenada, Cenicienta del Pacífico ha sido violada en su tranquilidad. ¿Hasta cuándo? Nos preguntamos todos los días. Por cierto, me hakearon (¿Así se dice?) el Whatsapp de mi celular y están tratando de extorsionar a mis contactos, no haga caso.

*El autor es Periodista independiente.