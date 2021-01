En este principio de año, nos marcamos objetivos y sueños por cumplir. Y todo está bien, y es necesario. Todos necesitamos proyectos que poder cumplir, para enorgullecernos de nosotros mismos, para adquirir capacidades y habilidades personales.

Y muchos dirán que lo hacen porque desean tener una vida perfecta, pero la vida no tiene por qué ser perfecta para ser maravillosa. Sabemos que es algo fácil de decir, pero hacerlo es el problema. Ser exigente y buscar la perfección es bueno, siempre y cuando se esté consciente de que no siempre se logra. Hacer el intento con esfuerzo, es suficiente.

No existen las vidas perfectas y sin altibajos. La existencia es un carrusel de emociones intensas donde el objetivo es aprender cada día más. En ocasiones, y ahora en la pandemia más que nunca, escuchamos a muchos quejarse. Eso siempre ha existido y siempre existirá. Nadie tiene garantizada su felicidad absoluta sólo por ser rico, atractivo o por disponer de buena salud.

La vida se mide con nuestra capacidad para estar abiertos a la realidad, a la oportunidad, a los detalles simples, al optimismo. Hay que estar conscientes de que cuando una puerta se cierra, se abren 10, y hay que luchar por todas ellas. La vida es maravillosa para quien se deja llevar con maestría. No todo el mundo es capaz de descubrir o apreciar la luz del amanecer, el bullicio de la familia, la sonrisa de los hijos, la salud, etcétera La vida son instantes que no pueden disfrutar los que van con demasiada prisa, con el corazón descarburado y la mente desubicada. La vida es maravillosa sin necesidad de ser perfecta, pero hay que descubrirla cada día en la medida que la sintamos en nuestro interior, con todos los sentidos.

Vivimos en un mundo triste, lleno de egoísmo, gracias a los que no entienden. Porque el mundo no se hace sólo, lo hacemos nosotros. Tenemos que aprender queesa vida maravillosa está en el interior de cada uno denosotros. Tenemos que vivir y salir al mundo para construir esa vida maravillosa. La vida nos reta cada día a cada uno, y hay que enfrentarla con valentía, fuerza, confianza, actitud, con el deseo de lograr los propósitos.

Es entonces cuando la magia de la motivación surge.

La vida no es justa, no es un camino de rosas, no siempre sale el sol, no siempre vemos sonrisas, no siempre escuchamos lo que queremos o recibimos el cariño que necesitamos. Pero a su vez, tampoco es un camino lleno de espinas, no siempre llueve o hace frío, no siempre vemos caras serias, y no siempre hay tormentas. Mira siempre el lado más brillantede la vida y si no existe, entonces pule el lado oscuro hasta que brille. La vida es un todo maravilloso en el que podemos influir con el entusiasmo, la sonrisa, la alegría y la felicidad de muchas personas. Las emociones se contagian. Somos las emociones que comunicamos. Y eso hace la vida maravillosa.

*El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento