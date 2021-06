La trampa de Tucídides es una expresión usada en ciencias históricas para describir la tendencia de ir a la guerra cuando una potencia emergente amenaza con reemplazar a una potencia existente. Particularmente, se acuñó debido al historiador griego, Tucídides, quien escribió acerca de la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta en la Antigüedad.

Este fenómeno de polaridad entre dos potencias se ha repetido periódicamente a lo largo de los siglos, algunos van a la guerra, otros no. Portugal y España (siglo XV, no guerra); Habsburgos e Imperio Otomano (siglo XVI, guerra); Francia y Reino Unido (siglos XVII-XIX, guerra); Estados Unidos y Unión Soviética (siglo XX, no guerra); Estados Unidos y China (siglo XXI, ¿guerra o no guerra?).

El elemento central de esta tesis es que el ascenso de una potencia emergente amenaza el poderío de una potencia existente; por ende, esta última toma acción para defender su supremacía. En nuestros tiempos, el conflicto polar más visible es entre Estados Unidos y China. Dos superpotencias en lo político, económico y militar con ambiciones de dominio mundial.

Desde hace tiempo, el gobierno chino ha demostrado ser más competente que su contraparte estadounidense en diversos campos. Por ejemplo, China salió bastante bien librado de la pandemia y crisis económica de 2020; en cambio, Estados Unidos acumuló decenas de miles de muertos y está totalmente polarizado por cuestiones políticas, raciales y culturales.

A nivel global, Estados Unidos ha retrocedido en su papel de decano de las relaciones y comercio internacionales. Si bien sigue siendo el mercado de consumo más grande, seguido por la Unión Europea, la ascendiente clase media de China acrecienta su poder adquisitivo y tiene planes para el resto del planeta.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta es el magnoproyecto auspiciado por China en virtud del cual están invirtiendo en infraestructura terrestre, marítima y portuaria en casi 70 países en Asia, África y Europa. Su objetivo es redefinir la antigua ruta de la seda donde China comerciaba con el resto del mundo. Esto en un contexto en el que China paulatinamente pasa de manufacturar bienes con mano de obra barata a bienes con mano de obra calificada, es decir tecnología.

Dado que muchos países andan limitados en recursos, las cuantiosas inversiones y préstamos chinos son desesperadamente buscados por sus gobiernos. El asunto es que estos dineros disponibles traen aparejadas ciertas condiciones que comprometen el margen de maniobra de países huéspedes. Quien pone el dinero, manda. En este caso, los inversores y prestamistas chinos asumen control de esta nueva infraestructura, adquieren altos porcentajes de deudas soberanas y cumplen con leyes locales a su antojo.

Estados Unidos presencia en tiempo real como su antaño poder hegemónico está siendo desafiado por China. Como en economía, los monopolios tienden a perjudicar al consumidor final y la competencia fomenta mejores bienes y servicios. Así las cosas, es difícil predecir si habrá una guerra sino-americana, lo cierto es que el siglo XXI será definido en gran medida por la relación bipolar China-Estados Unidos.

Tijuana tiene gran potencial para sacar gran beneficio de esta coyuntura bipolar. Somos la puerta de entrada al mercado de consumo estadounidense al manufacturar gran cantidad de sus productos. Podemos seguir captando inversiones de ambas potencias, insertarnos en la arena global y avanzar como ciudad. Los próximos gobernantes deben compartir esta visión.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.