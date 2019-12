La reputación, nuestro único activo

¿Recuerdas la última vez que investigaste (del verbo stalkear) a alguien en Google? ¿quién era? ¿qué encontraste?

Cuando nosotros o nuestras empresas estamos por entablar una relación, ya sea comercial o bien personal, es muy común investigar al respecto, buscamos todo: quién es, con quién trabaja, qué problemas ventilados ha tendido ¡investigamos todo! y lo hacemos offline y online, ¡sí! ahora con el Internet ya sabemos quién anda en la página “juzgado de lo familiar” (lo digo por un amigo…).

Sin temor a equivocarme sé, porque lo sé, que tú, lector, lo has hecho ¡yo lo he hecho! la reputación es el único activo que tendremos en el futuro, se harán negocios con nosotros siempre y cuando tengamos muy, MUY buenas reviews. Ahora bien, ya casi llego al punto, si nosotros investigamos a las personas y a sus empresas ¿qué te hace pensar que no te investigan a ti?

Y ahí viene el primer susto: ¿sabes qué dice Google de ti? ¿Cómo saber a ciencia cierta lo que aparece sobre mí en los buscadores?

Necesitas tener instalado el Google Chrome, en la parte superior derecha hay un menú que tiene un gráfico de tres rayitas horizontales, haz click y elige “nueva ventana de incógnito”, al abrir la ventana, entra a www.google.com y ahí podrás escribir tu nombre o el de tu empresa, ese resultado que arroje te va a dar una muy buena idea de cómo anda tu reputación digital. Hace un par de días una persona me preguntaba cómo quitar algunas publicaciones acerca de ella, no le gustaban, pero la mala noticia es que no se puede borrar un contenido si tú no lo has generado.

¿Qué hacer si aparece “juzgado de lo familiar” en la primera página de Google? No entres en shock para empezar, todo tiene solución, el contenido adverso, por llamarlo de un modo no-ofensivo digamos, no se puede borrar, lo que sí se puede hacer es enterrarlo, enterrar ese oscuro pasado en la vigésimo tercera página de Google, a donde solo llega la Aristegui (o una esposa enojada). Entonces si quieres construir una excelente reputación digital tienes que seguir estos tres principios básicos:

1. Ser coherente, aunque tengas una estrategia digital maravillosa, si tus acciones no obedecen a una buena reputación offline, lo siento, tu reputación digital va paralela y de la mano con tu comportamiento. Lo mismo te investigan preguntándole a tus ex socios, o ex compañeros de trabajo que buscando en Google, así que piénsalo.

2. Tener una estrategia, necesitas pensar cómo quieres que te definan ¿qué quieres que piensen de ti?, obvio, esto exige una estrategia de personal branding, pero por lo menos ya sabes qué es y qué tienes que hacer.

3. Trabajar, sí, trabajar, dije, necesitas generar contenido, escribir, opinar, conversar, hacer videos, tener tu sitio web, abrir las redes sociales que obedezcan a tu estrategia. Tienes que estar presente, y solo el contenido de calidad va a enterrar la información no deseada.

El buen contenido es como hacer una montaña de libros, reportajes, papeles y revistas, encima de una foto bochornosa, y no digo que sea el caso, es meramente ilustrativo.

*Consejo útil: Si está comprobado que las personas quieren ser atendidas en Internet, conversan en redes sociales, se quejan, investigan ¿por qué no te has ocupado de tu reputación digital?