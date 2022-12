La reflexión del bache desparramachampurrado

Ya ven que cuando se quiere se puede…con un poco de voluntad es posible resolver los problemas que aquejan a los bajacalifornianos.

Y por fin, en una mañana esplendorosa, la luz llegó y encandiló los ojos claros de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la hizo entender que bastaba la voluntad de ella, como soberana del Estado, para resolver uno de los miles y miles de problemas que aquejan a los bajacalifornianos, como el que en esa ocasión atendió.

No hubo necesidad de crear una Fiscalía Especial o convocar a sus colaboradores a una mesa especial. Al menos las redes sociales no dieron cuenta de mensajes, holas holas o bailables ofreciendo información en ese sentido. Si hubo dicha reunión especial, fue de un alto grado de secrecía y en algún lugar poco conocido para la mayoría de los secretarios y directores del Poder Ejecutivo. Mis “duendes” de palacio de gobierno no consignaron nada al respecto en el edificio.

Pero lo importante es que Luis Terrones, un ciudadano tijuanense logró que finalmente arreglaran el bache localizado en una de las calles de Tijuana, culpable de que se le derramara su champurrado. Y bastó un comentario en su muro de Facebook para que de inmediato la gobernadora se pusiera las pilas, atendiera el reporte y le respondiera que Dos Luis ya no tendría que preocuparse más. Su próximo vaso de champurrado estaría a salvo. El bache maldito ya había desaparecido.

Ojalá que con la misma celeridad con la que ordenó reparar el bache desparramachampurrados y comunicó tan feliz acontecimiento al quejoso, la jefa del ejecutivo estatal pusiera a trabajar y rendir frutos a sus policías estatales y elementos de seguridad pública en general. Baja California, aunque mediáticamente pretendan minimizarlo y en su estrategia respondan con evasivas, discursos hechos e igualmente huecos, tan falsos como los resultados de las encuestas que ubican a la gobernadora en primer lugar en preferencias.

Las cifras son alarmantes y siguen creciendo. Los asesinatos son cada vez más sangrientos y los criminales más descarados. Se sienten impunes, porque alguien les está dando protección. Apenas así se entienden acciones como la del pasado domingo, también en Tijuana, donde dejaron seis cuerpos apilados en una camioneta, los cuatro ejecutados encontrados en la carretera, los once cuerpos localizados en fosas clandestinas. O las balaceras en el Valle de Mexicali donde las investigaciones parecen haber terminado en la detención de otros dos presuntos “sicarios”, con más facha de adictos que de criminales, armados hasta los dientes y un vehículo que difícilmente podría circular 500 metros sin calentarse.

Las cifras, insisto, son alarmantes como lo consignan los reportes del Ejército Mexicano (SEDENA) y el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), de acuerdo con documentos hackeados por el grupo Guacamaya Links y en el que se señala que el 65% de los asesinatos cometidos en el país, entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de marzo del 2022, fueron cometidos por el crimen organizado. A cifras actuales, cuando oficialmente los homicidios están por alcanzar los 140 mil, estaríamos hablando de alrededor de 90 mil atribuídos a bandas delincuenciales.

Si la noticia es de por sí mala, la peor es que Baja California se encuentra en el primer bloque de estados con más homicidios violentos relacionados con cárteles. Son entre 8 mil y 9 mil hombres y mujeres que han sido asesinados violentamente en Baja California incluidas, por desgacia, las llamadas víctimas colaterales.

Se que son los actuales tiempos de desear paz y bienestar a nuestros semejantes. Y eso es lo que los bajacalifornianos estamos haciéndolo desde hace muchos años, desde los gobiernos conservadores. Es una demanda “histórica”, diría la gobernadora, repitiendo mesiánico discurso.

Y hoy, cuando celebramos la Noche Buena y esperamos la llegada de la Navidad, reiteramos nuestro deseo cotidiano de paz, prosperidad, bienestar, salud y seguridad para todos. Pero también aprovechamos para pedir que la luz que encandiló a la gobernadora, le abrió los ojos y ordenó tapar el bache desparramachampurrados, le ilumine de nuevo para que ponga los pies en la tierra y entienda que por más que quiera evadir el tema, que repita su respuestas acartonadas, algún día la realidad no solo la alcanzará, sino que la rebasará. La seguridad de los bajacalifornianos es su responsabilidad. Y la inseguridad, hasta ahora, corre sin freno desparramando sangre por todos lados. Como el champurrado.

¡Felices fiestas!

*El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios