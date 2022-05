La pesada sombra de los padres

Hace unos días vi en la televisión nacional que los hijos del fallecido José José, están en pleitos legales por la herencia y las regalías por descargas y reproducciones de sus afamadas canciones.

Si bien, son herederos de lo poco o mucho que dejó, lo que si no heredaron fue su talento. Ambos han intentado pertenecer a la industria musical, pero no lo han lograron y así muchos casos más como el de Vicente Fernández Jr, quien también intentó cantar, pero nomás no se le dio, no heredó nada del “Charro de Huentitán”.

Sabemos de él por su matrimonio con la periodista Mara Patricia Casteñeda, sus divorcios y sus nuevos romances, pero su carrera artística es nula, no existe. A pesar de que ha grabado varios discos, Shaila Dúrcal no ha terminado de convencer al público mexicano con su voz, si bien, la chica es talentosa, la sombra de su mamá Rocío es muy fuerte y la opaca al igual que lo hizo siempre Angélica María con su hija Angélica Vale, a pesar de ser talentosa como imitadora, su carrera como cantante no funcionó, su principal proyecto ha sido la telenovela “La fea más bella” y como invitada en programas de Univisión.

Qué decir de Frida Sofía? Su vida es de escándalos, no trabaja, hizo el intento por cantar y como no tuvo éxito, culpa de todo a su mamá Alejandra Guzmán y con muchas ganas maquilla sus rotundos fracasos. Ya está grande y no veo que su carrera despegue, así como la de Arturo Vázquez y Shaula Luque, ambos hijos de la actriz Isela Vega.

Los que sí quedaron bien asegurados económicamente fueron los hijos de Pedro Infante, viven de sus regalías, de la explotación de su imagen y los vemos cada año en los homenajes del aniversario luctuoso, pero en los escenarios y televisión actuando o cantando muy poco.

La suerte no le ha sonreído a Ana Victoria, hija de Amanda y Diego, su carrera musical no es amplia, yo sólo recuerdo un éxito de ella y es el cover “Yo no lloro por llorar”, que fue grabado a finales de la década de los setenta por su fallecido papá, pero no ha sonado en la radio como era de esperarse, porque si tiene voz.

La Chiquis Rivera empezó mal su carrera, los seguidores de su madre no la querían, sus primeros intentos en el canto fueron severamente criticados. Hasta el momento tiene mucha exposición en las redes sociales, ha realizado duetos hasta con Becky G y Thalía pero por más intento que hace no ha llegado la canción que la lleve a la cima del éxito.

Los hijos de Michael Jackson, Elvis Presley y de Joan Sebastian tampoco se distinguen por el carisma de sus progenitores y cierro esta Columna con Lucero Mijares, a mi en lo particular no me gusta como canta y se me hace poco simpática.

A muchos les puede caer bien, es fanática de las obras musicales, pero a veces creo que los mismos medios de comunicación y conductores la elevan y puede ser que se de un ¨porrazo¨, o quizá demuestre que es muy talentosa, no sé.

Los espero el próximo viernes, que tengan excelente fin de semana y los invito a que me sigan en mis redes sociales en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram como @danieldelatorretj.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución