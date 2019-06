La pasarela, nada nuevo

Tendrán que acostumbrarse a que Juan Carlos Pelayo se deje ver en los eventos deportivos, de toda clase, que se celebren en Tijuana, para que se familiaricen con el virtual director del Instituto Municipal del Deporte.

Pero esto no es nuevo.

Cuando Luis Rodolfo Enríquez Martínez llegó a la dirección de la paramunicipal del deporte, lo anduvo promoviendo el finado Arturo Hachadur Kaloyan Aguirre, aprovechando la buena relación que Hacho tenía con la prensa.

Fito, un prominente miembro del Partido Acción Nacional, no terminó su gestión, ya que brincó a otro puesto y fue relevado por Víctor Manuel Luna Rentería, director en varias ocasiones, pero nunca de inicio.

Pelayo sabe que es el bueno, pero dice que no, que es como se estila en la polaca.

En otros Apuntes comentamos sobre quienes estaban en la pelea por llegar a la dirección de la paramunicipal del deporte, pero omitimos involuntariamente a uno: Komar Rivera Fernández.

El abogado, egresado de la Facultad de Derecho del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, ocupó la dirección en el trienio que encabezó Jorge Astiazarán Orci.

Fue el elegido para sustituir en el puesto a Hacho Kaloyan, que iniciaba su segunda etapa al frente de la paramunicipal del deporte.

Muchos años en el Partido Revolucionario Institucional, después apoyando en la campaña para Senador de Jorge Ramos Hernández, abanderado por el PAN, Komar buscó ser candidato independiente a la presidencia municipal y luego apoyó a González Cruz, el alcalde electo de Tijuana.

Según eso, González Cruz le había prometido a Komar que, de ganar las elecciones, tal y como sucedió, Rivera Fernández despacharía de nuevo en las oficinas principales del Crea.

Pero cuando el alcalde electo declaró que la ahora Regidora, Yolanda García Bañuelos, sería la encargada de buscar al elemento idóneo para la dirección del Imdet, las posibilidades de Komar disminuyeron.

Y es que cuando Hacho ya no estuvo en el cargo, todo mundo pensaba que llamarían a La Gacela para encabezar el Imdet, pero los dados estuvieron a favor de Komar.

Y las posibilidades de Komar fueron nulas, cuando en la designación del nuevo director del Imdet influyó el Diputado Federal Erik Morales Elvira, el Terrible, que le dio el visto bueno a Pelayo.

Hubo en el pasado diferencias entre Morales y Komar, pero el multicampeón mundial tiene excelente memoria y las cosas no se le olvidan, al menos no tan fácilmente.

Morales sabe cómo se mueven las cosas en el Imdet, como que ya fue director, aunque no terminó su gestión y al relevo entró de nuevo Luna Rentería, por ahora en excelente posición en Sistema Educativo Estatal.

Por cierto, cuando el Terrible fue el titular del Imdet, en su equipo tuvo a tres elementos que habían sido directores, todos como relevos: Juan Castillo por Carlos Akerlundh Martínez, Tony Aguilar por Saúl Castro Verdugo y Víctor, por Fito Enríquez.

Tony también fue parte del Indetito, pero no aguantó y renunció al puesto de subdirector técnico, el segundo de importancia en el organigrama, así que las cosas no estaban muy bien desde el inicio.

Así que, hasta octubre, verán muy seguido en los medios de comunicación a Pelayo, a quien le saldrán muchos amigos.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y aquí los dejamos…por hoy.