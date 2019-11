La papa caliente del agua

“Nos dejaron la víbora chillando”, expresó Rigoberto Laborín Valdez, director de la Cespt en torno a la escasez del agua que hay en la ciudad.

Ayer por la mañana se reunió con representantes de medios de comunicación, donde él y su equipo explicaron la problemática y cómo llevarán a cabo los tandeos como una medida para evitar una crisis mayor.

Y es que comentó que estaba todo planeado para que no hubiera escasez, pero casualmente no hubo dinero en todo el año y no se les pagó a los productores.

“No quiero pensar mal, pero no se hizo nada para justificar la desaladora, era necesaria la desaladora según el crecimiento de Tijuana, no tuvieron que haber hecho esto, esto es deliberado”, comentó.

Y es que señaló que no se les pagó a quienes venden agua, no se les dio mantenimiento a las bombas y por eso está la situación en crisis.

Por tal medida, para que suba el nivel de agua en la presa, se llevarán a cabo los tandeos que incluirán a todas las zonas de la ciudad, previo aviso.

Laborín Valdez invitó a los medios a ayudar a concientizar en unos dos o tres meses que es lo que estiman que va a durar el tandeo.

Redes sociales

Quien no quita el ojo de las benditas redes sociales es la alcaldesa de Rosarito Araceli Brown Figueredo, que no en pocas ocasiones se enfrasca en discusiones con los cibernautas, que despotrican contra su gobierno.

El caso más reciente fue el de una transmisión en vivo a través de Facebook que realizó el empresario Gustavo Torres Ramírez, presidente de las Asociación de Propietarios Inmobiliarios Zona Costa, denunciando el remolque de vehículos UBER con turistas a bordo.

Como era de esperarse, las críticas le llovieron a la novel Alcaldesa, sobre todo porque Torres Ramírez puso en su comentario que eran agentes de la Policía Municipal quienes realizaban esta acción que por cierto, se llevaba justo cuando los incendios ocasionaban serios daños en diversas partes de la ciudad, en las que la ayuda era prioritaria.

Dicen que Brown Figueredo llamó a medianoche a Torres Ramírez para concertar una cita y que se abordara el problema, y su posible solución, pero sobre todo aclararle que no son policías, sino inspectores de tránsito, que en realidad para el caso es lo mismo.

La reunión con empresarios se llevó a cabo este miércoles, pero llamó la atención la férrea defensa que la Alcaldesa hizo hacia los transportistas locales, con quienes por cierto lleva un pacto no escrito pero sí visible, desde su campaña y lejos de buscar una alternativa real, que es lo que esperaban los empresarios, se fue duro y a la cabeza contra UBER y defendió a capa y espada a la empresa EIBY, so pretexto de que es nacional.

El chascarrillo del día fue que si quieres llamar la atención de Brown Figueredo, solo se necesita hacer borlote en redes sociales, para que tome en serio cualquier problema.

Alcaldes fronterizos

Este día se llevará a cabo en San Diego la Reunión anual de la Asociación de Alcaldes Fronterizos a la que ya irán los recién estrenados alcaldes de los municipios fronterizos de Baja California.

Al menos hasta ayer ya habían confirmado su asistencia Arturo González Cruz, de Tijuana, y Zulema Adams Pereyra, de Tecate, no así Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Mexicali.

También estarán Kevin Faulconer, alcalde de San Diego; Manuel Leos, de Vinton, Texas; Sergio Dedina, de Imperial Beach, y otros más, pues eran en total trece los que habían confirmado.