La nueva crisis migratoria que viene

Eran los últimos meses del año 2018, en las noticias nacionales se anunciaban distintas caravanas migratorias procedentes de los países de Centroamérica, decenas de miles de personas cruzaron por la frontera sur, la mayoría con destino a Baja California, sobre todo Tijuana, al día de hoy no se sabe cuántos migrantes llegaron, se habló de 20 mil, otros hasta 50 mil, lo cierto es que en esta ciudad fronteriza la mayoría se “diluyeron”; unos lograron cruzar, otros aún viven aquí.

En esta misma época del año se ha anunciado la llegada de otra nueva caravana, ahora con 14 mil migrantes, esta podría ser la primera de otras tantas, sin embargo, las condiciones ahora, gracias a la pandemia y sus efectos, sobre todo sanitarios y económicos, tienen en verdaderos predicamentos al país, incluido Tijuana.

Las autoridades han demostrado que nunca fueron capaces de contener este gran movimiento de personas, en el 2018, las cosas estuvieron a punto de salirse de control, la xenofobia, odio y miedo invadieron a varios, a grado tal que la situación logró ponerse difícil, sobre todo porque la mayoría no tuvieron un techo donde vivir.

Lo cierto es que en el 2018, la caravana nos dividió entre los que quisimos apoyar y aquellos que buscaron a toda costa “deshacerse” de los migrantes para que no representaran ningún peligro, a dos años de distancia no existe ningún estudio serio ni estadística, que comprobase que la llegada de los migrantes centroamericanos haya representado un impacto negativo a la ciudad.

No obstante, hoy existe un ambiente desgastado para todos, no hay muchos recursos para atender la llegada de más migrantes y está el riesgo de que como en aquel entonces, las autoridades aprovechen la llegada de migrantes para “gestionar” recursos a la federación que nunca se supieron bien a bien en qué fueron gastados.

Adicionalmente, se debe contemplar el factor “Trump”, quien amenazó a México con poner aranceles a distintos productos de origen nacional, pero que luego de negociaciones, éstos no fueron aplicados a cambio de que el gobierno de la nación impusiera mayores controles para evitar la llegada masiva de migrantes a territorio norteamericano.

Estamos ante un escenario en el que los migrantes podrían ser recibidos con menos apoyo y más violencia, represión y control. Es claro que será difícil para el gobierno mexicano evitar la llegada de un grupo tan grande de personas e impedir su tránsito por el territorio nacional.

Adicional, serán personas que necesiten apoyo, refugio y sustento, al menos durante sus primeras semanas de estadía en la ciudad, será un reto mayúsculo para las autoridades, más con la crisis económica mundial que se espera azote durante el fin del 2020 y principios del 2021, cierto es que la economía tuvo una recesión en todos sentidos y en resumen, no alcanzará para poder ayudarles.

En la frontera, la situación se espera que sea distinta que antes y si en 2018 fue difícil para los centroamericanos el llegar y establecerse, así como para los tijuanenses el ser buenos anfitriones, las condiciones ahora son peores que en aquel entonces. Adicional que hasta el momento no se ha escuchado a ninguna autoridad ni federal ni estatal, que informe sobre acciones o protocolos para evitar que suceda una situación como lo vivido hace un par de años.

Lo cierto es que se viene una nueva crisis migratoria para BC y en especial Tijuana, lo preocupante es que no estemos preparados para ello, lamentable será ver que la xenofobia nuevamente esté al máximo a la llegada de los migrantes, al parecer no aprendimos nada de lo vivido hace dos años, pero aún tenemos tiempo de prepararnos y demostrar que Tijuana no ha perdido su bondad de recibir con los brazos abiertos a los migrantes.

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.