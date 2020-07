La nueva clase media

“Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres.”

José Luis Sampedro

Se dice que las clases medias son el sector más importante para el crecimiento económico de una nación. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, en Inglaterra, donde la burguesía terrateniente (“gentry”) empezaba a sobresalir por sus actividades en la industria, comercio o como nuevos profesionistas (abogados, doctores, ingenieros).

El surgimiento de la “gentry” fue posible gracias a las revoluciones liberales de ese siglo, a la pasividad de la aristocracia que se negaba a trabajar y generar riqueza, pues lo veían como algo denigrante, por lo que vino un estancamiento de esos capitales, que hizo que este sector siguiera creciendo en aspiraciones y en recursos económicos, logrando mover la economía y consiguiendo prerrogativas como poder votar en el Parlamento. Así surgen los primeros magnates que finalmente moverán las economías.

En China, por ejemplo y a raíz de la apertura comercial de finales del siglo pasado, su clase media creció de 29 millones en 1999 (2% de la población) a casi 531 millones en el 2013 (39% de la población).

Lamentablemente en México, INEGI reportó que la clase media creció poco menos del 4% entre los años 2000 y 2010. Por su parte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, menciona que, de acuerdo a parámetros internacionales, para ser clase media se requiere ganar 64.000 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento más rico de México, es decir, tan solo 12 millones de personas en el país. En contraparte, existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada pero que creen que son clase media.

INEGI reporta que hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres, pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación. Esto se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado baja. El CONEVAL calcula que con 3200 pesos mensuales una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo muy lejano de la realidad.

Para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, se necesita poder satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana, que se logra ganando 16.000 pesos por persona, que en una familia de 4 hacen los 64,000 mencionados.

Según un estudio elaborado por Nora Lustig y Gerardo Esquivel, (Los grandes problemas de México. 2010.colmex.mx), donde analizan datos de 1989 a 2010, los mexicanos, a pesar de haber aumentado significativamente su nivel educativo, sus ingresos no han subido, principalmente porque las profesiones no son acordes con lo que el mercado demanda (mas ingenieros y técnicos y menos abogados, comunicólogos, etc.).

Aunado a lo anterior, la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), publicada el 2 de abril reveló que 12 millones de personas se encontraban en suspensión laboral temporal ocasionada por la cuarentena, lo cual hace ver el tamaño de lo que se avecina, sin clase media que soporte a la economía y sin generar los empleos que requiere el país.

* El autor es asesor empresarial en cabildeo.