La neta, ¿Qué te hace feliz?

No es fácil de responder, de hecho es tan interesante que el Pew Research Center, una de las instituciones de investigación más respetadas en el mundo, le hizo esta pregunta a más de 19,000 adultos en 17 de las más avanzadas economías.

Los resultados son sorprendentes y las conclusiones tienen interpretaciones por todos los ángulos donde se le quiera observar. Hoy te comparto algunas que me impactaron y dejaré que tú mismo las reflexiones y saques tus propias conclusiones.

La pregunta exacta fue esta: ¿Qué aspectos son los que más sentido le dan a tu vida, la llenan y la satisfacen? ¿Qué te hace seguir adelante?

1.- En un dominante primer lugar quedó la familia y los hijos (38%), le siguió en segundo el trabajo y carrera profesional (25%), en tercero la estabilidad material y financiera (19%), en cuarto los amigos y la comunidad (18%), en quinto la salud mental y física (17%). Otras respuestas fueron: libertad, independencia, hobbies, educación, naturaleza, espiritualidad, viajes y hasta las mascotas.

2.- El dominio de la familia es asombroso, 14 de las 17 nacionalidades la colocaron como el primero en sus listas; Italia la empató junto con el trabajo, Corea del Sur y Taiwán en tercero y España en cuarto, el más lejano.

3.- El factor laboral o profesional tiene un consolidado segundo lugar pero, a diferencia de la familia en donde la prioridad es clarísima, el trabajo varía desde un 43% prioritario en Italia hasta un bajísimo 6% en Corea del Sur.

4.- El factor material y financiero también destacó. Aunque sólo Italia y Corea del Sur lo colocan en primero, nueve de las 17 economías lo ubicaron en los primeros tres lugares de sus listas.

5.- La salud, especialmente impulsada por el COVID-19, también tuvo relevancia. Taiwán, por ejemplo, lo coloca en el primer lugar de sus factores de felicidad seguido de Alemania que lo pone en segundo. Reino Unido lo colocó en quinto.

6.- La fe, religión o espiritualidad fueron uno de los tópicos con mayor diferencias entre las naciones estudiadas. Fuera de Estados Unidos, ningúna de las otras 16 economías lo colocó en sus top cinco prioridades.

7.- Un dato curioso es que la pregunta fue elaborada de forma abierta, es decir, que fue completamente libre y sin límite en la cantidad de respuestas. Países como Corea del Sur o Japón, el 60% de las personas respondieron un solo factor como el que le da más sentido a sus vidas, mientras que sociedades como Italia, Holanda, España, Suecia, Estados Unidos y Australia, más del 75% sus respuestas fueron multifactoriales.

8.- En los jóvenes menores a 30 años, los más mencionados fueron amigos, comunidad, empleo, educación y hobbies. En los adultos mayores a 65 destacan como prioritarios la salud y un feliz retiro laboral.

9.- No se encontraron grandes diferencias entre sexos, solo ligeras diferencias en las mujeres que mencionaron con mayor frecuencia a la familia.

10. En lo político también los resultados fueron interesantes, los identificados con la “izquierda” mencionaron más al medio ambiente y hobbies, mientras que los identificados con la “derecha” mencionaron más a los temas de fe, religión y espiritualidad.

Aunque no fui parte de este estudio, no puedo evitar seguir reflexionando sobre lo que me motiva en la vida y concluyo que son múltiples los factores empezando por disfrutar los boletos de primera fila que tengo para ver de cerca la vida de mi mujer y mis hijas, honrar el buen ejemplo de mis padres y abuelos, amar profundamente a México y seguir en esta fascinante búsqueda de la verdad a la luz de mi fe y el talento, poco o mucho, que Dios me ha dado.

Y a ti, la neta, ¿qué te motiva y te hace feliz?

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.