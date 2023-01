Britney Spears ya no se llama así, ahora es River Red. Es el nombre de una película de 1998 en la que el personaje tiene conflictos de culpa por haber asesinado a su padre para proteger a su hermano, no hay que ser Freud para entenderlo como referencia a su particular mente. No por querer asesinar a su padre, pero sí fantasearlo. De hecho, el riesgo está en su propia muerte, misma que seguirá siendo fake news y ojalá y no termine fatalmente en un accidente o suicidio. El famoso pleito entre su padre y ella por su tutela terminó a favor de la entonces Britney, no conozco mucho de su vida, pero siempre me han llamado la atención sus conductas públicas. Desde el 2007 noté el episodio maníaco al mostrarse rapada y fúrica. Su trastorno bipolar la determina, sus errores de juicio la llevaron a quedar bajo la tutela de su padre, ella solamente se sintió explotada. Existe un movimiento de liberación de Britney, chicas y chicos que se identifican con su rebeldía y la apoyan en lo que ella decida. El problema es que frecuentemente sus decisiones no son lógicas. Inteligencia no le falta, sentido común sí. No pude resistir asomarme a sus La mente de Britney Conductas ilícitas que pueden cometer funcionarios del SAT fotos desnuda en Instagram, otro acto impulsivo deella. El trastorno bipolar, paradójicamente, es el motivo de que se mantenga como un icono. Los mediosde la farándula buscan el siguiente escándalo y finalmente eso le genera algunos ingresos a ella. Es inevitable ser noticia con tantos exabruptos, pero su hospitalización, y la tutela quizá la salvaron de muchosriesgos. Poco se habla de la bipolaridad en cuanto alos riesgos que implica perder el juicio por una mezclade furia con euforia, o por una depresión mayor grave. Las depresiones bipolares son terribles, intensas,largas, máxime cuando se está sin tratamiento. RiverRed dice que ahora su medicación es la danza y que suproblema de salud son sensaciones incómodas en elcuerpo del lado derecho (parestesias). Tomar conciencia de las consecuencias de no seguir el tratamientoen una bipolaridad es algo que a veces lleva a toparsecon pared más de una vez. Cambiándose de nombre,ya lo había hecho como Channel 8 en su Instagram, selibera de su madre y de su padre, los odia, es aplaudida por ello. El título de su segunda canción\álbum ygran éxito fue Oops!... I Did It Again, y parece ser suesencia, le resulta divertido al público consumidor defarándula saber y ver sus excesos, sus conflictos. Pormomentos está estable y habla francamente de la enfermedad, se llaman episodios de eutimia y son la excepción. Ya tiene 41 años y sus actitudes adolescentessiguen generando pasiones. *- El autor es siquiatra y ejerce en Tijuana.