La ley Sulli

Hoy se cumple una semana del fallecimiento de Sulli, una idol de kpop que sufrió el acoso por parte de miles de personas en Internet, un hecho que desgraciadamente sucede día con día y en el que nadie hacia nada, hasta que hace un par de días diversas asociaciones se unieron para dar fin al #Cyberbullying.

Muchos podrían decir que el acoso en Internet suena como algo ridículo, si no lo han vivido en carne propia, porque hay que ser sinceros si tú quieres decirle a una persona “Te odio”, “No deberías existir”, “muérete”, o cualquier tipo de comentario malicioso, tal vez lo piensas, ¡pero, no lo dices!, y en Internet es todo lo contrario, al no mostrarte tu directamente te das el valor para agredir a cualquier persona e incluso desearle la muerte, y esto multiplicado por millones de personas, puede generar un gran impacto en la persona que recibe todo ese odio.

Por ejemplo en Corea del Sur tienen una tarjeta de identidad que usan al navegar por la web, esta tiene todos tus datos así que si tu llegas a poner un comentario malicioso en contra de cualquier persona es posible que te puedan rastrear, denunciar e incluso proceder a acciones legales dependiente del tipo de comentario que hayas escrito, un ejemplo es a aquellas personas que difunden rumores, a ellos se les puede denunciar por difamación.

Esto es algo que todas las empresas de ídols de kpop saben, pero son solo algunas las que realmente toman cartas en el asunto, aunque luego del fallecimiento de Sulli, han incrementado las empresas que están asegurando la salud mental de sus artistas un ejemplo es la agencia de IU (Una solista de kpop y también amiga de Sulli), ellos lanzaron un comunicado que decía lo siguiente: “Hola. Somos la agencia de IU. Nuestra compañía ha determinado que existe un nivel serio de difamación, acoso sexual y ataques personales que ocurren a través de comentarios maliciosos irreflexivos y la propagación de rumores falsos sobre nuestra artista y por eso estamos tomando acción legal” Y no sólo son las agencias las que están haciendo un cambio sino también los Legisladores de Corea del Sur, quienes han decidido proponer una nueva ley llamada “Ley Sulli” con el fin de proteger a las personas que están expuestas al ciberacoso para así disminuir casos de depresión que los puedan llevar a cometer suicidio. La ley fue propuesta pero tendrán que esperar al día 49 del fallecimiento de la cantante para que este proyecto se presente a principios de diciembre, en el Memorial Hall de la Asamblea Nacional.

Esperemos que esta nueva ley sea aceptada y así los miles de comentarios de odio puedan ser disminuidos, porque en este caso fue Sulli, una figura pública que dio la vuelta al mundo, pero este es realmente uno de miles de casos en el que una persona muere luego de tanta presión, y es aquí donde yo me pregunto, ¿Cuántas personas deben fallecer para entender que la salud mental, es muy importante? Esperemos que esta sea la última y que no solo en Corea del Sur sino que en el resto del mundo sean más las asociaciones que le tomen importancia al ciberacoso y a la depresión, porque no solo los idols de kpop son víctimas de esto, sino tú, tus hijos, hermanos, etc., aquellos que comparten fotos o videos en distintas redes sociales se vuelven vulnerables a recibir todo tipo de críticas, así que hoy en casita preguntémosle a los más pequeños, ¿Tienes Facebook, Instagram o Tiktok? Tomemos interés en los más cercanos a nosotros y démosle stop al #ciberacoso, ahora cuéntame tú, ¿Qué harías para detenerlo?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.