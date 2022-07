La intolerancia a la tolerancia

Vivimos tiempos de confusión y de excesos, nadie lo puede negar, los gustos y caprichos de moda se confunden con “verdades” que, ideologizados por tendencias atractivas, bien publicitadas y bien financiadas, dan pie al nacimiento de la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Peligroso.

¿Conoces la Paradoja de la Intolerancia? Dice Popper en su libro La Sociedad Abierta y sus Enemigos (1945) que “si queremos una sociedad tolerante, habrá que ser intolerante con la intolerancia”. Y lo explica más claro en su texto: “la tolerancia sin límites debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Por lo tanto, en nombre de la tolerancia, hay que reclamar el derecho a no tolerar la intolerancia”. ¿Le entendiste, estás de acuerdo? Intentaré explicarlo con palabras más sencillas: Si no se toleran a los intolerantes, entonces acabarán ellos imponiéndose eliminando la tolerancia como principio y valor de una comunidad. ¿Ahora sí quedó claro?

Podemos o no estar de acuerdo con Popper, pero la paradoja existe, sigue siendo materia de profundos debates filosóficos en los foros académicos de mayor influencia global y hoy en día parecieran pulular ejemplos que nos invitan a continuar con esta reflexión. Para ejemplo, el caso del estudiante seleccionado para dar el discurso con motivo de su graduación en la UABC campus Ensenada.

Una vez más la sociedad se dividió en dos: tolerantes e intolerantes, y curiosamente ambos lados se señalan de serlo. Es la

Paradoja de la Intolerancia de Popper versión 2022.

Luego de analizar el discurso y reflexionar sobre las acciones de algunas personas dentro del recinto universitario y las secuelas de otros que se subieron “al tren del mame”, solo puedo concluir que vivimos en un estado precario de madurez en todos los sentidos, en ambos lados de la mesa y en todos los niveles de influencia.

Sin señalar nombres o instituciones, porque a muchísimos nos quedaría el saco, hemos fallado en no promover una verdadera cultura de la tolerancia y el intercambio de ideas. Los medios buscan aumentar los clicks y no bajar su rating… por miedo; los políticos se suman a los que más ruido hacen para no caer en popularidad… por miedo; los académicos no abrazan su principal obligación que es la de transformar consciencias aunque esto implique incomodidad… por miedo; los padres de familia no se asumen fijos, congruentes y amorosos ante las adversidades… por miedo. Todo es por miedo. Miedo a la presión social, miedo al señalamiento público, miedo a la crítica en las redes, miedo a no ser popular.

Yo respeto todos los puntos de vista aunque no esté de acuerdo con algunos, es más, estoy alegremente obligado a respetarlos pues además me gusta escuchar; no por algo me dedico desde hace 20 años a la fascinante disciplina de la Investigación de Mercados, o como me defino entre amigos y colegas: soy preguntón y metiche de profesión.

Esto es lo que creo: un auténtico tolerante no es un débil que se dobla ante cualquier idea solo porque en el fondo no se compromete a algo o se siente confundido, por el contrario, creo que un verdadero tolerante es una persona entusiasmada con lo que cree, con sus libres orientaciones e ideales y, aquí viene el secreto: que los defiende con vigor, de frente, que acepta al adversario como reto en sus ideas (nunca en su persona) y que compite con tenacidad para dejar en claro su argumento pero que jamás rompe con el fino hilo de la paz, el saber escuchar y el amor por la libertad del otro para expresarse.

Un mundo en donde todos debemos escuchar solo un punto de vista y en donde se suprimen las expresiones diferentes se llama dictadura, es inmoral e ilegal. Además, tarde que temprano alcanza a los intolerantes… tal y como lo advierte Popper.

* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.