La incubadora de marketing

Febrero de 2004 en Cambridge, Massachusetts se fundó Facebook, de ahí digamos que empezamos el viaje de marketing digital, tal y como lo conocemos ahora, como referencia, en México empezó operaciones en el 2012 pero ya contaba con alrededor de 40 millones de usuarios mexicanos, mismo año que adquirió Instagram.

¿Por qué ando dando datos históricos? porque son muchos años de experiencia para entender que papel juegan las redes sociales, el sitio web y la gestión de información en nuestros negocios. Mucho hemos hablado sobre contratar redes sociales, hay empresas que contratan pero lo triste es que hay “profesionales” que ofrecen el servicio sabiendo a ciencia cierta que no funcionan para los propósitos que el cliente cree.

Le cuento como es la cosa, la empresa contrata “redes sociales” con todo el entusiasmo del mundo, pensando que va a “vender por redes sociales”, la agencia sabe que el ‘customer lifetime value” (valor del tiempo de vida del cliente) CLV por sus siglas en inglés es muy corto, lo tendrán por 6 meses máximo, o hasta que el cliente rezonga porque “las redes no le están dando resultado” y así han funcionado por años.

Nosotros vimos los toros desde la barrera, si, en alguna ocasión ofrecimos gestión de redes sociales asociados a otros servicios, pero entre mas lo hacíamos más comprobábamos que no dan resultados. Después decidimos no ofrecer ese servicio, pero nuestros clientes insistían, al final encontramos la forma de integrar las redes sociales en una estrategia omnicanal; el problema ahora es ¿cómo hacemos para ayudar a PyMES que no cuentan con un presupuesto saludable para invertir en marketing?

Hablemos del valor de inversión, una consultoría integral de marketing incluye auditorías al sitio web, optimización del sitio, generación de contenido para redes sociales, crecer comunidad, inversión en Ads, implementación de CRM para dejar instalado un sistema que genera ‘leads’ (clientes prospectos), usted tendría que invertir desde 50 mil pesos mensuales, si “desde” porque cada marca es distinta, pero no menos que eso.

Tuvimos largas pláticas que incluían discusiones, análisis, diagnósticos con el equipo ¿cómo podemos hacer para que funcione? no todas las empresas disponen de un presupuesto para invertir, el “no” ya lo tenemos ¿cómo si? y entonces salió a la luz la idea de “incubadora de marketing”, creamos un sistema para ayudar a las PyMES a incorporar el marketing digital a su empresa por la cuarta parte de lo que costaría normalmente.

Crear un sistema donde se puedan automatizar procesos manuales, una línea de producción sin perder la personalización de cada marca. Pero esa parte no es la importante, ese es nuestro trabajo del día a día, ¿sabe que es lo verdaderamente importante? que el empresario o empresaria conozca verdaderamente que es lo que está contratando, parece mentira pero no lo es, el mayor desafío al que nos enfrentamos los profesionales, es al desconocimiento del marketing digital por parte de nuestros clientes.

Entonces estamos preparando el ‘digital marketing onboarding’ para nuestros clientes, en peras y manzanas: estamos preparando a nuestros clientes para la integración del marketing digital a sus empresas, que conozcan plenamente cual es el proceso que van a vivir y dejen de estar pensando que las redes sociales son el Santo Grial de su negocio, no señor, es la información y la capacidad que usted tenga de procesarla para tomar decisiones lo que hará que tenga éxito. Por lo pronto, búsqueme para extender información sobre la incubadora de marketing.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.