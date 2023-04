La historia delictiva se escribe a diario en BC

El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil reconoció ante reporteros que en la capital de Baja California han desaparecido, al menos dijo, 9 personas en la zona de bares ubicado en la zona turística avenidas Benito Juárez y Francisco L. Montejano.

Por supuesto que no se le puede poner un policía a cada ciudadano para cuidarlo, pero se deben tener los medios para registrar la entrada y salida de parroquianos a un bar o antro con la instalación de cámaras y la grabación de lo que captan estas cámaras para en caso de algún problema poder revisar las grabaciones.

Familiares de David Alfonso Melecio Rodríguez denunciaron su desaparición luego de salir de la zona de antros, esto fue el pasado 8 de abril. Tal vez Pedro Ariel Mendivil y Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado, recuerden cuando, en sus tiempos, iban a los bares o antros y no se reportaban personas que no llegaran a sus casas después de salir de ahí.

También se reportó la desaparición de Mauricio Andrés Verdugo Fregoso, al parecer la última comunicación que se tuvo con él fue saliendo de un bar o antro ubicado en la avenida Francisco L. Montejano de Mexicali. Según el ex fiscal regional, Mendivil, este año tienen el reporte de 4 personas desaparecidas saliendo de los antros y en 2022 el reporte marca 5 personas. Muchas declaraciones y poca efectividad en sus operativos. En una entrevista la familiar de uno de ellos dijo que se habían levantado los jóvenes para ir al baño del cual ya no regresaron. Ahora hay que ir acompañados al baño jóvenes.

Otro que no da una es el Fiscal General de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, esta semana rindió un informe ante la Junta de Coordinación Política del Congreso Bajacaliforniano, de enero de 2022 a enero de 2023.

El fiscal dijo, según él, que se realizó una “reingeniería al interior de la institución”, para “responder a las expectativas de justicia de los bajacalifornianos, y hacer frente de forma eficaz al complejo panorama criminal que desde hace años prevalece en la Entidad”. Lo ha reconocido la autoridad “complejo panorama criminal que desde hace años prevalece en la Entidad”, he repetido esta frase porque demuestra, una vez más, el fracaso de las instituciones de seguridad en la entidad, tanto municipales, estatales y federales.

Los temas de las investigaciones personas desaparecidas, desaparición forada, la alerta de género, el cobro de piso, feminicidios entre otros delitos, fueron los que le cuestionaron a Iván Carpio.

En cuanto a la atención a los colectivos de búsqueda de familiares, el fiscal dijo que se trabaja con “sensibilidad y empatía hacia las víctimas”, se ha dado acompañamiento persona a persona, si esto fuera cierto señor Carpio no hubiera tenido que encadenarse a un árbol la hermana de un desaparecido porque no recibió atención de la FGE. Les dijo a diputadas y diputados de 204 operativos de búsqueda en los distintos municipios del Estado, localizando a mil 23 personas. A diario recibo alertas de personas desaparecidas por parte de la FGE y a las horas o días me mandan el mismo aviso con la leyenda “localizado”, pero sin especificación alguna, sin decir si realmente lo encontraron agentes de la fiscalía, llegó solo a su casa, lo localizaron con vida, dónde lo encontraron, con quien, etc. Y la lágrima se derramó cuando, a manera de queja, que recibió un rezago de 218 mil averiguaciones previas y 189 mil 124 carpetas de investigación, casi 24 mil dictámenes periciales pendientes de realizar en materia genética. ¿Qué se hizo en la administración de Guillermo el “Titi” Ruíz? Pasar la bolita, ¿cuándo se pondrán al corriente? Nunca.

* El autor es Periodista independiente.